Россию снова атакуют дроны: в Москве, Татарстане и Туле прогремели взрывы, закрыты аэропорты. Видео

В ночь на 26 мая беспилотники снова нанесли сокрушительный удар по глубокому тылу России. Взрывы прогремели в Москве, Елабуге (Татарстан), Нижнекамске и Белгородской области. Российская ПВО в очередной раз не справилась с масштабностью атаки – только над Москвой сбито по меньшей мере два дрона, обломки которых посыпались на окраины города.

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На месте работают аварийные службы, а мэр Сергей Собянин подтвердил временное закрытие крупнейших столичных аэропортов – Домодедово, Внуково и Жуковский.

Также ограничена работа аэропорта Череповец в Вологодской области. В воздушном пространстве – паника, авиарейсы массово отменены.

В Татарстане – похожая ситуация. Елабуга и Нижнекамск подверглись дроновым атакам, очевидцы сообщают о работе ПВО и взрывах. Из-за угрозы временно ограничено авиасообщение.

По сообщениям российских телеграм-каналов, украинский дрон попал в завод в районе Косогорского металлургического комбината, что в городе Тула, Московская область. На месте зафиксирован взрыв и пожар. Последствия атаки уточняются, работают экстренные службы.

В Белгородской области – очередной "хлопковый" инцидент: грузовой поезд наехал на заложенное взрывное устройство на рельсах возле Нового Оскола. По данным Mash, взрывчатка была эквивалентом 100 граммов тротила. Пострадавших нет, но движение поездов остановлено.

Минобороны РФ заявило, что за последние 7 часов в разных регионах сбито более 50 беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии еще одного беспилотника, направлявшегося в столицу. Таким образом, с вечера минувших суток общее количество сбитых БПЛА, которые летели на Москву, достигло десяти.

В Белгородской области страны-агрессора России вечером в воскресенье, 25 мая, взорвали железнодорожный поезд. Поезд наехал на взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. Инцидент произошел в Новооскольском округе. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков. По его словам, взрывчатка была заложена под рельсами, движение поездов остановлено.

Ранее сообщалось, что в российской Твери БПЛА атаковали военный аэродром Мигалово и расположенную рядом воинскую часть. После серии взрывов местные жители наблюдали сильный пожар в этом районе.

Во время этой атаки российская ПВО едва не сбила свой же самолет. Его в сети сначала идентифицировали как пассажирский самолет или как стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Однако, судя по обнародованному видео, в самолет в конце концов не попали и он смог "убежать" от "дружественного огня".

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты пожаловались на обстрел собора в Тульской области. По легенде россиян, в купол религиозного учреждения якобы попал украинский дрон.

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