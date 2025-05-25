Россияне посетовали, что дрон попал в их собор: загорелся купол

Российские пропагандисты пожаловались на обстрел собора в Тульской области. По легенде россиян, в купол религиозного учреждения якобы попал украинский дрон.

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В результате происшествия начался пожар. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы.

Россияне выдали, что ночью 25 мая украинские войска якобы атаковали Никольский собор в посёлке Епифания Тульской области. После попадания БПЛА загорелся купол здания.

Также пропагандисты рассказали, что с 22:00 часов 25 мая до 8:00 утра 25 мая российские оккупанты якобы уничтожили 20 украинских БПЛА самолётного типа. В РФ заявили, что помимо собора повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.

Местный губернатор рассказал, что в Туле после падения беспилотников повреждены несколько частных домовладений. Также чиновник заявил, что жильцов поврежденных домов пришлось размещать в гостиницах.

Напомним, в России пожаловались на атаку БпЛА на Тверь. В частности, под ударом оказался военный аэродром Мигалово и расположенная рядом воинская часть. После серии взрывов местные жители наблюдали сильный пожар в этом районе.

Ранее во время атаки дронов в РФ под удар попали заводы, есть разрушения и раненые. Атакован химкомбинат в Тульской области, а также второй день подряд удары наносились по заводу "Энергия" в Липецкой области, работающему на российскую оборонку.

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