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В Белгородской области взорвали поезд: Гладков пожаловался, что пришлось приостанавливать движение

Ольга Липич
Новости России
1 минута
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В Белгородской области взорвали поезд: Гладков пожаловался, что пришлось приостанавливать движение

В Белгородской области страны-агрессора России вечером в воскресенье, 25 мая, подорвали железнодорожный состав. Поезд наехал на взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв.

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Инцидент случился в Новооскольском округе. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, взрывчатка была заложена под рельсами, движение поездов приостановлено.

В Белгородской области взорвали поезд: Гладков пожаловался, что пришлось приостанавливать движение

"В результате произошел взрыв. Пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется", – написал губернатор Белгородщины.

В Белгородской области взорвали поезд: Гладков пожаловался, что пришлось приостанавливать движение

Российские пропагандистские Telegram-каналы пишут, что в результате взрыва на пути упала опора ЛЭП и повредила контактную сеть железной дороги. 

В Белгородской области взорвали поезд: Гладков пожаловался, что пришлось приостанавливать движение

Ранее сообщилось, что в российскойТвери БПЛА атаковали военный аэродром Мигалово и расположенную рядом воинскую часть. После серии взрывов местные жители наблюдали сильный пожар в этом районе.

Во время этой атаки российская ПВО едва не сбила свой же самолет. Его в сети сначала идентифицировали как пассажирский самолет или как стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Однако, судя по обнародованному видео, в самолет в конце концов не попали и он смог "убежать" от "дружественного огня".

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты пожаловались на обстрел собора в Тульской области. По легенде россиян, в купол религиозного учреждения якобы попал украинский дрон.

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