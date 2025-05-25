В Белгородской области страны-агрессора России вечером в воскресенье, 25 мая, подорвали железнодорожный состав. Поезд наехал на взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв.

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Инцидент случился в Новооскольском округе. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, взрывчатка была заложена под рельсами, движение поездов приостановлено.

"В результате произошел взрыв. Пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется", – написал губернатор Белгородщины.

Российские пропагандистские Telegram-каналы пишут, что в результате взрыва на пути упала опора ЛЭП и повредила контактную сеть железной дороги.

Ранее сообщилось, что в российскойТвери БПЛА атаковали военный аэродром Мигалово и расположенную рядом воинскую часть. После серии взрывов местные жители наблюдали сильный пожар в этом районе.

Во время этой атаки российская ПВО едва не сбила свой же самолет. Его в сети сначала идентифицировали как пассажирский самолет или как стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Однако, судя по обнародованному видео, в самолет в конце концов не попали и он смог "убежать" от "дружественного огня".

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты пожаловались на обстрел собора в Тульской области. По легенде россиян, в купол религиозного учреждения якобы попал украинский дрон.

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