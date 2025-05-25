В России обстреляли свой же военный самолет, но это был не Ту-160: выяснились подробности

Во время дроновой атаки на Тверскую область в ночь на 25 мая россияне так сильно пытались сбить украинские дроны, что едва не сбили вместе с ними и свой самолет. Его в сети сначала идентифицировали как пассажирский самолет или как стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, также разнилась информация об "успешности" работы российской ПВО по своему же борту.

Видео дня

Впоследствии сообщение о якобы сбитом самолете было опровергнуто, а эксперты указали на ошибочность предварительной идентификации борта. Что же именно едва не утилизировали сами россияне, пишет военный портал Defense Express.

Авторы материала отметили, что сообщения о том, что российская ПВО снова спутала с дронами свой же самолет, за время полномасштабной российско-украинской войны появлялись уже не раз. Очередные такие сообщения появились в сети после атаки в ночь на 25 мая, где российская ПВО пыталась сбить, как сначала писали в сети, российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

Обнадеживающие первые сообщения о том, что на этот раз российская противовоздушная оборона не промахнулась и борт таки был сбит, впоследствии были опровергнуты. Так же как и утверждение о том, что огонь оккупанты вели по своему Ту-160.

"В соцсетях впоследствии появилось видео, на котором можно увидеть, как где-то над городом Тверь российские зенитчики вели огонь по самолету, и по силуэту его никак нельзя идентифицировать как бомбардировщик типа Ту-160", – отметили в Defense Express.

Примерно в то же время, когда россияне видели, как упомянутый самолет пролетал над городом, в разгаре была дроновая атака и попытки россиян отбиться от целого "роя" беспилотников. Тогда-то упомянутый борт и попал под "раздачу".

"Вероятно, российские военные решили не разбираться, что это за странный "дрон" летает у них над головой и пытались попасть в самолет (или же где-то рядом в небе был все же дрон). К сожалению, судя по обнародованному видео, в самолет в конце концов не попали и он смог "убежать" от "дружественного огня", - отметили в Defense Express.

Эксперты при этом обратили внимание, что в некоторых Z-пабликах появились сообщения (со ссылкой на данные сервиса Flightradar 24) о том, что из Москвы вылетели "около 10 бортов" минобороны РФ. При этом OSINT-исследователи, проанализировав информацию из открытых источников, насчитали их еще больше.

Не соответствуют действительности и заявления о том, что огонь российская ПВО вела по гражданскому самолету.

"Судя по всему, речь идет о Ту-134/154 ВКС РФ, в частности в аккаунте Evergreen Intel в сети Х борт идентифицирован как Ту-134АК RA-65996, принадлежащий как раз так называемым военно-космическим силам РФ, который, судя по всему, взлетал с военного аэродрома "Мигалово", что как раз в окрестностях города Тверь", – предположили в Defense Express.

Там также напомнили, что подобная история случалась, в частности, в ноябре прошлого года: тогда россияне обстреляли над НПЗ свой же самолет Ан-2, который приняли за украинский дрон.

Напомним, утром в воскресенье, 25 мая, стало известно, что в Твери неизвестные добрые БПЛА атаковали военный аэродром Миллерово: в районе аэропорта и расположенной рядом воинской части местные видели серьезный пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!