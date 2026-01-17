В России зафиксировали самый глубокий кадровый кризис в медицине за более чем 60 лет. При этом на временно оккупированных территориях эта ситуация еще страшнее.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. До этого такой острый социальный кризис уже фиксировался в нескольких регионах РФ.

В России кризис в медицине

Причинами называют то, что профессия потеряла привлекательность из-за низких зарплат. По имеющимся данным, как говорят в ЦПИ, численность медперсонала среднего звена в России опустилась до минимума с 1960 года – 96,3 медработника на 10 тысяч населения. Однако даже эти цифры эксперты считают завышенными.

"Милитаризованное государство направляет все ресурсы в войну и силовой блок, финансируя здравоохранение по остаточному принципу", – говорится в сообщении.

На временно оккупированных территориях Украины этот кризис стал еще глубже, говорят в ЦПИ. После начала полномасштабного российского вторжения многие местные медики выехали, а россияне не хотят работать в зоне риска за мизерную оплату.

"Для жителей ВОТ это означает не только проблемы с медобслуживанием сейчас, но и долгосрочные последствия – ухудшение состояния людей с хроническими заболеваниями, запущенные состояния, повышенная смертность", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в России усиливается экономический кризис, который стал особенно ощущаться в Калмыкии, Марий Эл и Псковской области из-за падения мировых цен на уголь и металл, санкционного давления и окончательной потери европейского рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, мощная метель накрыла Санкт-Петербург, парализовав работу аэропорта Пулково, в результате чего пассажирские лайнеры стали вмерзать в ВПП. Это стало прямым следствием неэффективного расходования средств, некачественного выполнения работ, затягивания сроков и проблем с муниципальными программами по благоустройству городской инфраструктуры, которые провалил губернатор города, Александр Беглов.

