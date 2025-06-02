Россию атакуют дроны: прогремели мощные взрывы, вспыхнули пожары, есть повреждения, погибла женщина

Российские области массово атаковали беспилотники. Министерство обороны РФ заявило о якобы сбитии 53 украинских дронов в период с 20:10 до 21:45. Из них 34 – над Курской областью, 14 – над Белгородской, четыре – над Брянской и еще один – над Орловской.

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Отдельно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели гражданской женщины в результате попадания дрона в частный дом.

В Курске в результате атаки дронов загорелись частные дома и гаражи, есть попадания в многоквартирные дома, по словам российского депутата Хинштейна. Предварительно – без пострадавших.

В Рязани прозвучали по меньшей мере пять взрывов, а в Ростове - серия громких звуков, из-за чего в области даже объявили"дроновую тревогу". Правда, впоследствии выяснилось, что реальной угрозы не было: двое местных "энтузиастов" просто взорвали большую петарду - так и состоялась "проверка сигнализаций".

Взрывы также слышали в Воронеже. Также в Курске снова прозвучало 5 взрывов.

Российские телеграм-каналы сообщают о массированной атаке беспилотников на Липецк: в частности, Shot, Mash и Baza пишут о более 10 взрывах в небе над городом.

Взрывы слышали жители 9-го микрорайона, сообщается о работе авиации и ПВО. Каналы отмечают, что дроны типа "самолет" сбивали прямо над жилыми районами.

Также о работе ПВО заявляли местные власти Брянской и Курской областей.

По состоянию на 00:52 стало известно, что в Курске в результате удара дронов повреждены остекление и крыша трех многоквартирных домов, в одном из них выведено из строя лифтовое оборудование. Жильцов эвакуировали, на месте работают правоохранители.

Напомним, 1 июня украинские дроны впервые атаковали Сибирь. Целями называют воинскую часть в поселке Среднее (Усольский район Иркутской области РФ) и аэродром "Белая" вблизи указанного населенного пункта. Факт обстрела подтвердил в своем Telegram-канале местный губернатор Игорь Кобзев. FPV-дроны запускали с территории России, они вылетали из фуры. После атаки в Усольском районе введен режим повышенной готовности.

Как ранее писал OBOZ.UA, в результате исторической спецоперации СБУ на территории противника были поражены А-50, Ту-95 и Ту-22М3 на военных аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Что известно об этих российских самолетах - читайте в нашем материале по ссылке.

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