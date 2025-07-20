Россию атакуют беспилотники: МО РФ отчитывается о сбитии, но в аэропортах коллапс

Вечером в субботу, 19 июля, целый ряд регионов страны-агрессора России снова атаковали беспилотники. Раздавались взрывы, а в министерстве обороны РФ заявляли о сбитии десятков БПЛА.

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Несмотря на эти "успехи", в аэропортах задерживались рейсы. Как писали росСМИ и местные власти, много дронов летело на Москву и Подмосковье.

Мэр российской столицы Сергей Собянин в 2:25 воскресенья, 20 июля, писал о якобы уничтожении 15 дронов, которые атаковали Москву и Зеленоград. Он также сообщил о падении обломков на нескольких локациях.

В некоторых районах были разбиты окна, загорелись авто.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне атаки дважды вводили в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

Тем временем в минобороны РФ заявили, что с 20:00 до 23:30 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего – 21 БПЛА – якобы сбили над территорией Брянской области; 9 БПЛА – над Калужской; 4 – над Московской областью, в том числе два БПЛА, летевших на Москву; по 2 БПЛА – над Курской областью и над акваторией Черного моря; по 1 БПЛА – над территорией Тульской и Белгородской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля жители подмосковного города Дмитрова слышали звуки беспилотника, летящего в сторону столицы страны-агрессора. После этого они услышали взрывы, ограничения вводили в московском аэропорту "Домодедово".

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