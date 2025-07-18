'В поле что-то упало и взорвалось': Подмосковье атаковали дроны, люди нашли обломки. Видео

Жители подмосковного города Дмитрова увидели и услышали звуки беспилотника, летящего в стороны столицы страны-агрессора. После этого они услышали взрывы.

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В сети жители Дмитрова сообщают о пожаре на месте взрыва. Также люди рассказывают, что нашли обломки, вероятно, украинского дрона.

Временные ограничения введены в московском аэропорту Домодедово, сообщает Росавиация. Хотя причина не сообщается, чаще всего ею становится именно угроза беспилотников.

"Что-то похожее на беспилотник с громким звуком кружило. Потом он улетел и стало так громко. Был взрыв, будто огненный шар упал. А потом был звук, как от истребителя, он не прекращался еще какое-то время", рассказывают люди.

Из-за таких рассказов некоторые пропагандистские ресурсы сообщили, что "российский истребитель сбил украинский дрон". В свою очередь московский мэр Сергей Собянин заявил о работе ПВО.

Аналогичные сообщения об "огненном шаре" и взрыве пришли от жителей села Зверково. Они рассказали, что перед этим что-то летали над домами. Такие звуки (по их словам "по крыше шандарахнуло") также сопровождались пожаром.

Видели и слышали взрывы и в соседнем Зеленограде, причем здесь рассказывали аж о серии взрывов. Мэр Москвы отдельно сообщил о работе ПВО в этом городе.

Он добавил, что "на месте нахождения обломков работают специалисты экстренных служб".

На этот раз Украина вновь находится под воздушной атакой захватчиков. Как метко прокомментировал ситуацию глава Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко, "у нас громко, но под Москвой также взрывается хорошо".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 июля в России также жаловались на очередную атаку дронов. Причем беспилотники в небе наблюдали жители Московской и Нижегородской области. По меньшей мере в одном городе, в Солнечногорске россияне зафиксировали прилет.

Кстати, уже появились данные о последствиях атаки БПЛА на завод в Тульской области. Речь идет об атакованном в ночь на 17 июля химзаводе "Щекиназот" в поселке Первомайское, который производит, в частности, химвещества, применяемые в военной сфере.

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