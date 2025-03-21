Россияне выбежали на улицу: в Ростове пожаловались на попадание дрона в многоэтажку. Фото и видео

Вечером в пятницу, 21 марта, в российском Ростове-на-Дону пожаловались на взрыв в многоквартирном доме в результате атаки БПЛА. Заявляется о двух пострадавших людях.

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Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. "В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа", – написал он.

Момент взрыва в Ростове зафиксировали камеры.

Сообщается, что пострадавших россиян порезало битыми стеклами. "Пострадал мужчина, у него повреждены ноги. Женщина получила повреждение лица. Обоих посекло осколками от окон. Прямо сейчас сотрудники скорой помощи везут их в больницу", – писали СМИ.

По данным росСМИ, обломками также поврежден автомобиль.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 марта в России пожаловались на атаку дронов по Саратовской области. Громко было в Энгельсе, где расположена военная авиабаза: после взрывов в районе нее поднялся "гриб" дыма, последовала детонация на складах.

Эти взрывы стали результатом операции Службы безопасности Украины и Сил специальных операций. Атака по военному объекту русских оккупантов была осуществлена с помощью дронов.

В результате удара по военному объекту был зафиксирован пожар, взрывы и детонация боеприпасов. Кроме того, там могли погибнуть два члена экипажа бомбардировщика Ту-95МС, среди них – второй пилот.

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