Украинские атаки впервые с начала большой войны начали беспокоить россиян больше, чем фронт: опрос зафиксировал 'слом'

Удары украинской стороны по энергетической инфраструктуре РФ впервые с начала полномасштабной войны начали волновать россиян больше, чем ситуация непосредственно на фронте. Почти 20% опрошенных в начале мая назвали атаки по российским энергообъектам главной темой.

В то же время так называемая "СВО" вызвала меньший интерес среди граждан страны-агрессора. Об этом сообщает "Агентство.Новости".

"18% россиян в ходе опроса 1-3 мая назвали украинские обстрелы важнейшей для них темой прошлой недели, сообщил фонд "Общественное мнение", который работает с Кремлем. Тему "СВО" основной назвали 16% опрошенных", – говорится в сообщении.

Как отметил доктор социологических наук Владимир Звоновский, ответ "обстрелы российских территорий" впервые за все время полномасштабной войны опередил по популярности тему так называемой "СВО". В подтверждение этого социолог обнародовал соответствующий график.

Как отметило "Агентство.Новости", тема атак со стороны Украины начала привлекать внимание россиян на втором году войны, после того, как беспилотники стали долетать сначала до Белгорода, а затем и до Москвы.

В июле 2023 года эти события называли главной темой от 3 до 8% опрошенных, а после массированных ударов по Белгороду в январе 2024-го этот показатель составлял около 7%.

Впоследствии на фоне транспортного коллапса в московских аэропортах в начале июля 2025 года тема обстрелов уже стала главной для 8% россиян.

"К февралю 2026 года этот показатель снизился до 2%, после чего снова стал расти. В середине апреля обстрелы считали главной темой уже 6% россиян. А к концу апреля показатель взлетел до 15% против 17% тех, кто интересовался войной в Украине", – отмечается в сообщении.

Следует отметить, что Украина активизировала удары по российской энергетической инфраструктуре еще летом 2025 года. Уже осенью эти атаки привели к дефициту бензина на автозаправочных станциях в России. В этом году благодаря таким ударам Украине также удалось существенно сократить объемы российского нефтяного экспорта.

Напомним, ранее военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины Владимир Заблоцкий отметил, что не ограничиваясь только санкционным давлением партнеров Украины и попытками сдержать деятельность российского "теневого флота", ВСУ фактически нанесли собственный удар по нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора. Как отмечается, эти действия оказались значительно эффективнее международных ограничений, ведь благодаря атакам украинских сил Россия уже потеряла до 30% своего нефтяного экспорта.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 5 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам военно-экономической инфраструктуры России. Украинские военные подтвердили поражение ряда важных предприятий, в частности нефтеперерабатывающего завода и завода, обеспечивающего производство компонентов для высокоточного вооружения.

