Россия смогла накопить почти 2000 ракет различного типа и увеличивает темпы производства дронов – ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины оценивает запас российских стратегических ракет (по состоянию на 15 июня 2025 года) в более 1950 единиц. Также РФ имеет более 6000 ударных дронов типа "Герань-2" (Shahed-136) и "Гарпия-А1" и еще более 6000 беспилотников-имитаторов "Гербера".

Видео дня

Соответствующую статистику пресс-служба ГУР МО прислала в ответ на запрос "РБК-Украина". Согласно информации наших разведчиков, основные ракетные запасы государства агрессора включают:

– до 500 баллистических 9М723 "Искандер-М";

– до 300 крылатых 9М728/9М729 "Искандер-К";

– до 260 крылатых Х-101 (их запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160);

– до 280 крылатых Х-22/Х-32 (их применяют самолеты Ту-22М3);

– более 400 крылатых 3М-14 "Калибр";

– до 150 гиперзвуковых аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал" (запускаются истребителями МиГ-31К);

– до 60 баллистических KN-23 северокорейского производства.

Российская Федерация имеет возможности производить ежемесячно до 195 ракет. Речь идет примерно о:

– 60 "Искандерах-М";

– 20 "Искандерах-К";

– 60 "Х-101";

– 10 модернизированных Х-32;

– 30 "Калибрах";

– 15 "Кинжалах".

В ГУР считают, что оккупанты уже накопили (по состоянию на 15 июня) до 12000 дронов-камикадзе (примерно пополам ударных и имитаторов). РФ может производить до 170 таких БПЛА в сутки, но до конца текущего года планирует нарастить это количество до 190 единиц в сутки.

Как ранее писал OBOZ.UA, страна-террорист Россия неспособна производить новые самолеты типа МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов". Поэтому для нее будут острыми и критическими любые потери этой авиатехники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!