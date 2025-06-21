Россия смогла накопить почти 2000 ракет различного типа и увеличивает темпы производства дронов – ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины оценивает запас российских стратегических ракет (по состоянию на 15 июня 2025 года) в более 1950 единиц. Также РФ имеет более 6000 ударных дронов типа "Герань-2" (Shahed-136) и "Гарпия-А1" и еще более 6000 беспилотников-имитаторов "Гербера".
Соответствующую статистику пресс-служба ГУР МО прислала в ответ на запрос "РБК-Украина". Согласно информации наших разведчиков, основные ракетные запасы государства агрессора включают:
– до 500 баллистических 9М723 "Искандер-М";
– до 300 крылатых 9М728/9М729 "Искандер-К";
– до 260 крылатых Х-101 (их запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160);
– до 280 крылатых Х-22/Х-32 (их применяют самолеты Ту-22М3);
– более 400 крылатых 3М-14 "Калибр";
– до 150 гиперзвуковых аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал" (запускаются истребителями МиГ-31К);
– до 60 баллистических KN-23 северокорейского производства.
Российская Федерация имеет возможности производить ежемесячно до 195 ракет. Речь идет примерно о:
– 60 "Искандерах-М";
– 20 "Искандерах-К";
– 60 "Х-101";
– 10 модернизированных Х-32;
– 30 "Калибрах";
– 15 "Кинжалах".
В ГУР считают, что оккупанты уже накопили (по состоянию на 15 июня) до 12000 дронов-камикадзе (примерно пополам ударных и имитаторов). РФ может производить до 170 таких БПЛА в сутки, но до конца текущего года планирует нарастить это количество до 190 единиц в сутки.
Как ранее писал OBOZ.UA, страна-террорист Россия неспособна производить новые самолеты типа МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов". Поэтому для нее будут острыми и критическими любые потери этой авиатехники.
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