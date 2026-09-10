Россия пытается создать аналог украинской оборонной платформы Brave1: в ISW раскрыли замысел Кремля

Россия предпринимает попытки скопировать украинский опыт и создать аналог оборонной платформы Brave1. Главная цель Кремля заключается в налаживании децентрализованных закупок высокотехнологичных товаров и укрепление противовоздушной обороны собственной промышленной инфраструктуры.

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В начале сентября российский государственный конгломерат "Ростех" запустил первую промышленную торговую площадку. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Гражданские товары с военным уклоном

Заявлено, что B2B-платформа позволит компаниям рекламировать продукцию, находить готовые решения и выстраивать цепочки поставок. На данный момент на сервисе представлено более 1250 позиций от 180 предприятий и научно-исследовательских организаций.

Хотя товары формально позиционируются как гражданские, наибольший спрос наблюдается на позиции, имеющие прямое отношение к войне против Украины: средства борьбы с беспилотниками, вездеходы и квадроциклы; аэростатические и аэродинамические системы.

В "Ростехе" утверждают, что около 60% заявок на подключение поступило от крупного бизнеса и корпораций. Однако реальный состав пользователей и то, смогут ли российские военные использовать ее так же эффективно, как ВСУ применяют Brave1, пока остается неизвестным.

Перекладывание ответственности

Запуск платформы происходит на фоне нарастающих проблем с защитой тыловых объектов РФ. Начиная с конца мая 2026 года, российские власти все активнее перекладывают финансовую и организационную ответственность за ПВО на региональные правительства и руководство отдельных предприятий.

Связаный с Кремлем военный блогер отметил, что частные и государственные структуры в РФ до сих пор не имеют четкого понимания, где и как закупать средства противодействия дронам. Созданная площадка "Ростеха" призвана частично закрыть этот информационный и логистический вакуум.

Напомним, Украина уже применяет против российских войск управляемые авиационные бомбы собственного производства. В боевое применение уже введены разработки двух из восьми украинских команд, работающих над созданием таких боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает работу над созданием собственного баллистического оружия, которое в будущем может стать одним из ключевых факторов сдерживания России. В Министерстве обороны убеждены, что появление украинских баллистических ракет будет иметь не только военное, но и геополитическое значение для государства.

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