Россия наращивает вербовку женщин из стран Африки для сборки дронов-камикадзе – Le Monde

С целью ужесточения ударов по Украине РФ увеличила мощности по производству "Шахедов". Для сборки дронов-камикадзе фабрики страны-агрессора активно вербуют молодых женщин из Африки, обещая профессиональную подготовку и хорошую оплату, умалчивая о характере работы. В итоге африканки оказываются в репресивных условиях труда и жалуются на проблемы со здоровьем из-за работы с токсичными химикатами.

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Об этом говорится в статье французской газеты Le Monde, опубликованной 27 июня. Автор материала Мари Жего отмечает, что никогда ранее Украина не подвергалась столь массированным комбинированным атакам российских ракет и БПЛА, как в последние месяцы.

"Шахеды" собираются руками африканцев

Российская тактика террора, основанная на массовом использовании иранского дрона Shahed 136, быстро расширяется.

Хотя большинство сбивается средствами ПВО, запуск их сотнями затрудняет их уничтожение.

Россия может себе позволить эти непрерывные атаки, поскольку значительно увеличила свои производственные мощности, говорится в статье.

"Шахед" больше не имеет ничего общего с Ираном, откуда был изначально импортирован, поскольку теперь производится в РФ.

Беспрецедентно, что он собирается руками африканцев, в основном из Уганды, Мали, Камеруна, Сьерра-Леоне, Ботсваны, Зимбабве, Уганды и Южного Судана.

"Алабуга" процветает

Производство в основном происходит в Татарстане, более чем в 1000 километрах к востоку от Москвы.

Расположенная недалеко от города Елабуга, печально известного самоубийством поэтессы-эмигрантки Марины Цветаевой 30 августа 1941 года, компания по производству беспилотников ОЭЗ "Алабуга" процветает, говорится в материале.

С 2023 года сотни молодых женщин собирают там "Шахеды", добавляя электронные компоненты, произведенные в Китае.

После модернизации и перекраски в черный цвет их переименовывают в "Герань-2".

Как знак глубокого китайского присутствия в регионе рядом с заводом был построен совершенно новый логистический центр под названием "Дэн-Сяопин". Соединенный с Пекином железной дорогой, этот хаб облегчает импорт станков, двигателей и электронных компонентов, а также экспорт полимеров.

Частично принадлежащая правительству Татарстана, ОЭЗ "Алабуга"перегружена заказами от своего главного клиента – минобороны РФ.

Но компания столкнулась с серьезной проблемой – нехваткой рабочей силы, с которой стало трудно справляться в провинции, особенно в Татарстане, где многие мужчины подписали выгодные контракты с армией, чтобы отправиться на войну против Украины.

Отсюда и возникла идея набора нескольких сотен молодых африканских женщин.

Регистрация на тест на профпригодность осуществляется в один клик на сайте Alabuga Start, шлюза к "международной программе профессиональной подготовки", созданной ОЭЗ "Алабуга" и поддерживаемой агентством гуманитарного и культурного сотрудничества "Россотрудничество".

Поощрение к участию в программе также осуществляется через посольства России в Африке, где Alabuga Start добилась большого успеха.

Женщинами легче управлять

Программа сочетает в себе обещание ежемесячной зарплаты – от 426 до 681 евро – намного выше, чем в странах-кандидатах, и упрощенные критерии приема. С другой стороны, ни слова о типе оборудования, которое производит завод.

Чтобы пройти тест на профпригодность, достаточно быть женщиной в возрасте от 18 до 22 лет, иметь среднее образование, действующий паспорт и знать 100 базовых русских слов.

Почему только женщины? Потому что ими легче управлять, предположил Тимур Шагивалеев, директор ОЭЗ "Алабуга", в интервью Business Online 3 июня 2023 года. А также потому, что "некоторые работы требуют женской точности".

"Такая работа требует точности, внимания к деталям, а также сдержанности, что не является первым качеством российских рабочих", – говорит военный эксперт Юрий Федоров.

Поскольку обещанные ОЭЗ "Алабуга" зарплаты считаются привлекательными, кандидатов достаточно.

"Россияне просто не готовы работать за 30–40 тысяч рублей [от 327 до 436 евро]. Поскольку средняя зарплата в развивающихся странах очень низкая, привлекают иностранцев из экзотических стран", – поясняет Шагивалеев.

Женщин также набирают в соцсетях, некоторые направляются на производство дронов, другие работают уборщицами, официантками или операторами машин.

Репрессивные условия труда

Контракт на два года включает в себя строгое правило конфиденциальности, которое некоторые из рекрутов тем не менее нарушили, чтобы пожаловаться на условия труда.

Подробное расследование, опубликованное в мае Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной преступностью, показывает разочарование некоторых из них, которые, полагая, что их выбрали для программы "работа-учеба", оказываются вынужденными работать долгие часы под пристальным наблюдением, собирая дроны.

Некоторые жалуются на проблемы с кожей, возникшие в результате работы с токсичными химикатами.

Чаще всего они не хотят разрывать контракт, чтобы не возмещать "инвестиции" − авиабилеты, расходы на проживание, уроки русского языка – сделанные компанией.

"Обманчивый характер вербовки и репрессивные условия труда могут представлять собой форму мошеннической эксплуатации. Эти условия могут быть источником беспокойства для стран происхождения, международного сообщества и ООН", – говорится в расследовании.

25 апреля полиция Ботсваны запросила у Интерпола расследование обвинений в торговле людьми, выдвинутых женщинами, работавшими в Алабуга СЭЗ.

Глухой к этим предупреждениям, Кремль продолжает вербовку на полной скорости.

"Ожидается, что в Россию вскоре прибудут 25 тысяч северокорейских рабочих, которые будут назначены на сборку беспилотников типа "Шахед". Для Путина и его оружейных олигархов Николая Патрушева, Сергея Чемезова, Сергея Кириенко, которые вложили миллиарды долларов в этот сектор деятельности, этот приток принудительной рабочей силы позволит им производить беспилотники в массовом порядке и по низкой цене ", – объясняет украинский военный эксперт Михаил Самусь.

Визит в КНДР последовал за недавними визитами в Пхеньян Сергея Шойгу, секретаря Совебеза РФ.

"Это настоящий толчок для российской оборонной промышленности, чьи трудовые резервы в настоящее время истощены", – подтверждает Юрий Федоров.

Массированные атаки дронов на Украину в РФ не собираются прекращать, резюмирует французская газета.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня ГУР раскрыло "начинку" модернизированного "Шахеда" производства Ирана, сбитого на Сумском направлении. Аппарат оснащен камерой и искусственным интеллектом, оккупанты называют его "Герань-2".

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