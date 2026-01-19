Россия наращивает темпы производства самолетов Ил-76, но все равно отстает от плана – Defense Express

Россия постепенно наращивает темпы производства военно-транспортных самолетов типа Ил-76МД-90А, хотя и отстает от плана. В 2025 году ВПК государства-агрессора собрал семь таких бортов.

Видео дня

В 2023 и 2024 годах было изготовлено и поставлено по шесть Ил-76МД-90А, в 2022-м – пять, в 2021 году – только два. Такой статистикой поделился портал Defense Express.

Получается, что РФ поставила определенный рекорд, и всего за время полномасштабной войны против Украины она получила 24 новых Ил-76МД-90А. Но такое наращивание темпов работы вряд ли поможет сформировать четыре новых полка военно-транспортной авиации (ВТА) вовремя.

Что задумал враг

Впервые о задаче создать новые полки ВТА российские пропагандисты заговорили в начале 2021 года. На выполнение работ отводилось 10-летие; общая цель – улучшение логистики для реализации агрессивных планов Кремля.

По данным росСМИ, эти авиаполки будут иметь в структуре по три эскадрильи на девять летательных аппаратов каждая, то есть суммарно по 27 бортов в одном полку или 108 летательных аппаратов во всех четырех. Предполагалось, что они будут комплектоваться самолетами типов Ан-26 и Ил-76, и, вероятно, вертолетами Ми-26.

Основная проблема заключалась в способности изготавливать Ил-76МД-90А:

контракт еще от 2012 года предусматривал поставку 39 новых самолетов до 2018-го – в итоге в этот период было поставлено только четыре.

контракт пришлось обновить, и россияне хотели изготовить уже 13 самолетов Ил-76МД-90А – даже этой цифры не удалось достичь, потому что в 2020 году было передано только три, в следующем – два борта;

в последующие годы отставание никуда не исчезло, в 2024-м враг планировал собрать восемь самолетов, но удалось завершить шесть.

Если публичные данные соответствуют действительности, то военно-транспортная авиация ВКС РФ имеет, в частности, три полка чисто на Ил-76МД и два полка с самолетами типов Ан-124-100 и Ил-76МД/МД-90А. Ориентировочно у противника есть 110 Ил-76 в модификациях МД и МД-90А.

"Для формирования новых авиаполков нужна не только материальная часть, но и личный состав также. Однако лишь в 2024 году россияне заявляли о возобновлении работы Ульяновского училища военно-транспортной авиации. Из чего можно сделать предварительный вывод, что реализация планов РФ по расширению флота Ил-76 упирается в два базовых момента: отставание от планов производства новых самолетов и темпы подготовки кадров", – заявил Иван Киричевский, военнослужащий 413 полка СБС "Рейд" и эксперт Defense Express.

Как ранее писал OBOZ.UA, руководство страны-террориста РФ похвасталось развитием промышленности за счет военно-промышленного комплекса: якобы в 2025 году инвестиции в ВПК выросли на 23%. При этом российский народ все сильнее ощущает последствия приоритетного внимания Кремля к российской ВПК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!