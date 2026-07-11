Россия готовится к запуску аналога Starlink: что известно о спутниках системы связи "Рассвет"

Россия, вероятно, готовится к новому запуску спутников системы связи "Рассвет", которую позиционирует как собственный аналог Starlink. По предварительным данным, одна или две ракеты-носители могут стартовать с космодрома "Плесецк" в период с 11 по 16 июля.

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На возможную миссию обратил внимание пользователь сети X @afec7032, который проанализировал сообщение NOTAM. Издание "Милитарный" отмечает, что опубликованные данные могут свидетельствовать именно о запуске спутников системы "Рассвет". Согласно информации NOTAM, старт запланирован на период с 21:00 UTC 11 июля по 21:00 UTC 16 июля.

Первые шаги

В прошлом месяце российский диктатор Владимир Путин заявил, что в России продолжается работа над созданием группировки низкоорбитальных спутников для управления "тяжелыми дронами". Вероятно, речь идет именно о системе "Рассвет", которую разрабатывает компания "Бюро 1440".

Первые три спутника этого проекта были выведены на орбиту ещё в 2023 году в рамках миссии "Рассвет-1". Их запускали с космодрома "Восточный" вместе с другими аппаратами "Роскосмоса". Эти спутники не входили в состав полноценной сети — они использовались для испытаний передачи данных, проверки устойчивости связи и работы оборудования на орбите.

Развертывание системы

В мае 2024 года в рамках миссии "Рассвет-2" с космодрома "Плесецк" запустили еще три спутника. Они уже были больше первых аппаратов и стали полноценными прототипами серийных изделий.

На этих спутниках испытали оборудование спутниковой связи с поддержкой стандарта 5G NTN ( non-terrestrial network). Также тестировали лазерные каналы связи между спутниками, которые должны обеспечить обмен данными непосредственно между аппаратами на орбите.

23 марта 2026 года компания "Бюро 1440" сообщила о запуске сразу 16 спутников. Запуск состоялся с задержкой примерно на три месяца из-за производственных трудностей. Именно эти аппараты должны стать основой будущей системы спутниковой связи "Рассвет".

Масштабные планы

Российский федеральный проект "Инфраструктура доступа в Интернет" предусматривает поэтапное развертывание новой орбитальной группировки. Согласно обнародованным планам, в 2026 году Россия намерена вывести на орбиту 156 спутников.

В 2027 году количество аппаратов планируется увеличить до 292, что должно обеспечить запуск полноценного коммерческого сервиса. В 2028 году группировку планируется довести до 318 спутников.

Даже реализация начальных этапов программы в 2026–2027 годах может обеспечить российской армии доступ к спутниковой связи, которая будет использоваться, в частности, для управления ударными беспилотниками.

Как и терминалы Starlink, российские терминалы созданы с использованием технологии активных фазированных антенных решеток (АФАР). Она позволяет оборудованию автоматически устанавливать и поддерживать связь со спутниками.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы беспилотных систем ВСУ впервые с начала полномасштабного вторжения нанесли удары по российским центрам космической связи "Дубна" и "Владимир". Но на фоне атак на НПЗ и "логистического локдауна" этому уделили меньше внимания, хотя значение для хода дальнейших событий — колоссальное

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