В Кремле снова заговорили о ядерной доктрине и призвали к давлению на Украину: в ISW назвали цель агрессора

Кремль возобновляет несколько давних информационных нарративов, включая ядерные угрозы, в попытке отдалить США от Украины и альянса НАТО. Он хочет разжечь недовольство между Штатами и их европейскими союзниками с целью ослабить обороноспособность Киева.

Видео дня

Конечным намерением агрессора является желатине достичь заявленных военных целей, которые равносильны капитуляции Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, 16 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что все положения ядерной доктрины России, включая обязанность ядерных стран не "подстрекать" неядерные государства, остаются в силе и что ядерные государства должны "ответить" за такое "подстрекательство" неядерных.

В ISW напомнили, что осенью 2024 года РФ обновила свою ядерную доктрину, включив в нее пункт, согласно которому страна будет рассматривать "агрессию" против нее со стороны неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства "как совместное нападение на Россию". Вероятно, это было заявлено в попытке сдержать поддержку Западом Украины в ходе критически важных западных политических дискуссий в конце прошлого года.

Ныне же Песков заявил, якобы европейцы "сохраняют яростную милитаристскую позицию по отношению к Москве", отвечая на вопрос о предпринимаемых президентом США Дональдом Трампом усилиях по увеличению военной помощи Украине через государства-члены НАТО. Также представитель Кремля призвал международное сообщество оказать давление на Украину с целью начала двусторонних переговоров с Россией.

"Это является отменой западных призывов оказать давление на Россию с целью проведения содержательных двусторонних переговоров о прекращении войны. И это, вероятно, будет ложно представлять Россию как готовую к переговорам, одновременно подрывая авторитет Украины", – подчеркнули аналитики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 июля заявил, что война против Украины направлена якобы на устранение "угроз, которые создало НАТО" на российских границах.

"Кремль использует те же риторические линии, которые он постоянно использовал на протяжении всей войны, чтобы удержать Запад от поддержки Украины. Но он изменил свою цель с предотвращения новой поддержки Украины на отказ от недавней поддержки и отчуждение США от их трансатлантических союзников. Вероятно, в ответ на недавнюю демонстрацию Трампом возрожденной приверженности Штатов вооружению Украины и поддержке НАТО", – предположили в ISW.

Там напомнили, как в конце июня 2025 года Трамп подтвердил, что Вашингтон будет соблюдать пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне, а недавно потребовал, чтобы Россия согласилась на соглашение о прекращении огня к 2 сентября, в противном случае ей грозят жесткие вторичные пошлины США.

"Кремль же отдает приоритет информационным кампаниям, направленным на подрыв единства НАТО и разжигание недовольства между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками с целью ослабить обороноспособность Украины и достичь своих давних военных целей, которые равносильны капитуляции Украины", – заключили эксперты ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия проводит активное строительство на пяти секретных объектах, связанных с ядерной энергетикой. В частности, спутниковые снимки компании Planet Labs за май-июнь 2025 года подтвердить такую активность в Осиповичах (Беларусь), российских Калининграде и Гаджиево (вблизи Норвегии и Финляндии), на архипелаге Новая Земля, а также на одной базе ближе к Аляске.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!