Российский терминал на Черном море приостановил загрузку нефти после атаки дронов – Reuters

Экспорт сырой нефти с российского терминала "Шесхарис" в черноморском порту Новороссийск был приостановлен после массированной атаки беспилотников и пожара. Загрузка горючего по состоянию на сейчас не происходит.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. Отмечается, что терминал, который обычно загружает 700 000 баррелей сырой нефти в день, является основным портом сбыта нефти для России на Черном море.

Новороссийский порт перегружает российскую нефть марок Urals и казахстанскую нефть KEBCO, а также сибирскую нефть Sweet Siberian Light.

Приостановка его работы усилит нагрузку на российскую инфраструктуру, которая неоднократно подвергалась атакам. В порту еще не оценили масштабы ущерба, говорят собеседники издания.

Источники сообщили Reuters, что Россия будет вынуждена сократить добычу нефти, поскольку запасы накапливаются, а хранилища заполняются. Все это происходит в момент, когда международный спрос на альтернативы ближневосточной сирийской нефти высок, и РФ может максимизировать выгоду для своей экономики от роста цен на нефть, вызванного войной с Ираном.

Что известно об атаке

В Новороссийске в ночь на понедельник, 6 апреля, прогремели взрывы. Дальнобойными дронами был атакован нефтеналивной терминал "Шесхарис".

В порту терминала был слышен ряд мощных взрывов, после которых там продолжалась вторичная детонация и пожары.

"Шесхарис" является крупнейшим на юге России нефтеналивным терминалом, который входит в структуру АО "Черномортранснефть" (ПАО "Транснефть"). Объект обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.

Впоследствии стало официально известно, что беспилотники Службы безопасности Украины поразили нефтеналивной терминал порта "Новороссийск". Именно он обеспечивает оккупантов топливом. Операция проводилась совместно с Силами обороны Украины.

В Генштабе ВСУ тоже подтвердили, что была поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис". Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала.

"В результате поражения 5 апреля 2026 нефтяного терминала "Шесхарис" в Краснодарском крае рф повреждения стендеров причалов №1, №2 и других, повреждения трубопроводной системы распределения и отгрузки нефти.

Вместе с тем подтверждено поражение 3 резервуаров (РВСПК-50000) на перевалочной нефтебазе "Грушевая" в Краснодарском крае рф, обеспечивающей нефтяной терминал "Шесхарис", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Новороссийск после массированного удара украинских беспилотников зафиксированы масштабные разрушения нефтяного терминала. На территории предприятия повреждены нефтепроводы и причал. Также был атакован корабль на военно-морской базе.

