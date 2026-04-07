Российский терминал на Черном море приостановил загрузку нефти после атаки дронов – Reuters
Экспорт сырой нефти с российского терминала "Шесхарис" в черноморском порту Новороссийск был приостановлен после массированной атаки беспилотников и пожара. Загрузка горючего по состоянию на сейчас не происходит.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. Отмечается, что терминал, который обычно загружает 700 000 баррелей сырой нефти в день, является основным портом сбыта нефти для России на Черном море.
Новороссийский порт перегружает российскую нефть марок Urals и казахстанскую нефть KEBCO, а также сибирскую нефть Sweet Siberian Light.
Приостановка его работы усилит нагрузку на российскую инфраструктуру, которая неоднократно подвергалась атакам. В порту еще не оценили масштабы ущерба, говорят собеседники издания.
Источники сообщили Reuters, что Россия будет вынуждена сократить добычу нефти, поскольку запасы накапливаются, а хранилища заполняются. Все это происходит в момент, когда международный спрос на альтернативы ближневосточной сирийской нефти высок, и РФ может максимизировать выгоду для своей экономики от роста цен на нефть, вызванного войной с Ираном.
Что известно об атаке
В Новороссийске в ночь на понедельник, 6 апреля, прогремели взрывы. Дальнобойными дронами был атакован нефтеналивной терминал "Шесхарис".
В порту терминала был слышен ряд мощных взрывов, после которых там продолжалась вторичная детонация и пожары.
"Шесхарис" является крупнейшим на юге России нефтеналивным терминалом, который входит в структуру АО "Черномортранснефть" (ПАО "Транснефть"). Объект обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.
Впоследствии стало официально известно, что беспилотники Службы безопасности Украины поразили нефтеналивной терминал порта "Новороссийск". Именно он обеспечивает оккупантов топливом. Операция проводилась совместно с Силами обороны Украины.
В Генштабе ВСУ тоже подтвердили, что была поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис". Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала.
"В результате поражения 5 апреля 2026 нефтяного терминала "Шесхарис" в Краснодарском крае рф повреждения стендеров причалов №1, №2 и других, повреждения трубопроводной системы распределения и отгрузки нефти.
Вместе с тем подтверждено поражение 3 резервуаров (РВСПК-50000) на перевалочной нефтебазе "Грушевая" в Краснодарском крае рф, обеспечивающей нефтяной терминал "Шесхарис", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в городе Новороссийск после массированного удара украинских беспилотников зафиксированы масштабные разрушения нефтяного терминала. На территории предприятия повреждены нефтепроводы и причал. Также был атакован корабль на военно-морской базе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!