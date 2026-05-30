В этом году российский бизнес продолжает переживать коллапс. Причиной выступили давление со стороны антироссийских санкций, высокая ключевая ставка и повышение налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Служба внешней разведки Украины. Подводя итоги прошлого года, три четверти крупнейших российских компаний получили низкие прибыли, а дивиденды стали фактически роскошью для некоторых фирм.

Как стало известно, 53% российских фирм сообщили о нынешних кассовых разрывах. Для 27% это стало новой реальностью. Однако сильнее всего почувствовали кризис нефтегазовая и сырьевая отрасли, оптово-розничная торговля и тяжелая промышленность.

Так, например,"Газпром" второй раз подряд оставил своих акционеров без выплат, поскольку последняя выплата дивидендов состоялась только за первое полугодие 2022 года. Аналогичное произошло с производителем алюминия "Русал" и алмазодобывающей компанией "Алроса".

В сфере металлургии группа компаний "НЛМК" и Магнитогорский металлургический комбинат за прошлый год тоже ничего не выплачивали. Последний раз "НЛМК" выплатил деньги по итогам 2023 года.

На рынке недвижимости российский застройщик "Самолет" получил убытки в 2,3 млрд рублей (1,4 млд грн) убытков, несмотря на то что предыдущие прибыли составили в 8,2 млрд руб (5.1 млрд грн). Один из крупнейших детских ритейлеров "Кораблик" находится на грани банкротства из-за долгов и падения спроса.

Компания "Ростелеком" вообще уволила 20 тыс сотрудников. Кондитерский холдинг "Объединенные кондитеры" (или "Юниконф") уволил четверть персонала из-за падения продаж, а доходы компании "Борк" упали на 90% по сравнению с 2024 годом.

Худший результат продемонстрировала строительная компания "Волга-Автодор" из Казани: прибыли компании упали на 96%, а кредитная задолженность составила 3 млрд руб – в пять раз больше всего годового дохода компании.

Кроме того, убытки несут следующие российские компании:

сеть супермаркетов "Магнит ";

"; завод "Уралкалий ";

"; горнодобывающая компания "Селигдар ";

"; сеть магазинов Fix Price ;

; топливный оператор "Евротранс ";

"; производитель программного обеспечения "Унипро ";

"; автолизинговая компания "Европлан ";

"; каршеринговый сервис Whoosh (2,9 млрд руб убытков).

Также холдинг VK, который возглавляет сын заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, Владимир, вообще не предоставлял ведомость о прибылях и убыткахв ежеквартальной презентации финансовых результатов.

Напомним, в конце апреля российские золотовалютные резервы уменьшились до самого низкого уровня со времен полномасштабного вторжения в Украину. Москва продает слитки, чтобы покрыть дефицит бюджета, и таким способом потенциально могла получить более 4 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Рязани начали жаловаться на дефицит бензина после остановки работы местного нефтеперерабатывающего завода, который получил повреждения в результате ударов украинских дронов. На многих заправках российского города исчезло топливо популярных марок АИ-92 и АИ-95.

