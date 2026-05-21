В Рязани начался дефицит бензина после остановки НПЗ вследствие поражения украинскими дронами

В Рязани начали жаловаться на дефицит бензина после остановки местного нефтеперерабатывающего завода, который получил повреждения в результате ударов украинских дронов. На многих заправках исчезло топливо популярных марок АИ-92 и АИ-95.

Об этом пишет The Moscow Times. Официально власти ситуацию пока не комментировали.

В Рязани на заправках исчез бензин

Жители города начали массово жаловаться в соцсетях на проблемы с заправкой автомобилей и отсутствие популярных марок топлива.

Одна из местных жительниц написала, что на заправке "СпецНефть" остался только бензин АИ-100, а на другой АЗС вообще не было 95-го бензина.

"Кто-то знает, где сегодня можно заправить 95 бензин? Куда податься, есть какая-то инфа?", – спрашивает россиянка.

Другой местный житель подтвердил журналистам проблемы с топливом в городе. Он рассказал, что не смог найти АИ-95 сразу на трех заправках в Октябрьском районе Рязани.

По его словам, работники АЗС также заявили об отмене скидок по топливным картам, а другие водители также жаловались на дефицит бензина АИ-92.

Дефицит вызвала остановка Рязанского НПЗ

Издание отмечает, что дефициту топлива предшествовала атака украинских беспилотников на Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти".

По данным источников Reuters, из-за повреждения инфраструктуры предприятие прекратило работу еще 15 мая. Предварительно завод не будет работать как минимум до конца июня.

Украинские дроны вывели из строя все крупные НПЗ в центральной России

Reuters отмечает, что за последние две недели украинские атаки существенно повлияли на работу крупных НПЗ в центральной части России.

Кроме Рязанского, под ударами оказались заводы в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле и Киришах.

Полностью остановились Московский НПЗ и завод "Киришинефтеоргсинтез", а Ярославский НПЗ работает примерно на четверть мощности.

Также сообщается о проблемах на других предприятиях, которые могли бы компенсировать недостаток топлива.

Под угрозой – четверть российской нефтепереработки

По оценкам Reuters, суммарная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около четверти всей российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Именно эти предприятия обеспечивали более 30% производства автомобильного бензина в России и примерно четверть дизельного топлива.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Рязани после атаки украинских дронов по НПЗ ввели режим чрезвычайной ситуации. Россияне жаловались на "нефтяной дождь".

В Генеральном штабе ВСУ уточнили результаты ударов по инфраструктуре Рязанского НПЗ, нанесенных в ночь на 15 мая. В результате взрывов на территории комплекса вышли из строя четыре рабочие установки.

Украинские дроны остановили нефтепереработку в центральной части РФ. Практически все крупные НПЗ в центральной России сейчас или полностью остановлены, или сократить производство топлива.

А 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на Сызранский НПЗ. Он отметил, что расстояние от границы до НПЗ превышает 800 км.

