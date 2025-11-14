Госдума в рекордные сроки приняла закон о внесении изменений в уголовный кодекс. Отныне несовершеннолетним с 14 лет могут при совершении диверсионных преступлений присуждать пожизненное заключение.

Закон оказался приоритетным для парламента. Его инициаторами выступили 419 депутатов из 450 во главе с одиозной Ириной Яровой.

Еще две власть имущие, поддержав закон в целом, высказали свои замечания. Так, Людмила Нарусова, жена Анатолия Собчака, сказала, что школьники не читают законов, а потому не понимают последствий своих поступков. Поэтому Валентина Матвиенко предложила распространить в школах и на популярных подростковых сайтах информацию об ужесточении наказания за диверсии.

Россия снова впереди планеты всей. В ЕС, США, азиатских странах, в Китае, Иране, Саудовской Аравии нет пожизненного заключения для подростков за терроризм и диверсии.

Впрочем, нет ничего удивительного, ведь Россия идет по пути СССР. 7 апреля 1935 года правительство приняло постановление о мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних, которых можно было и расстреливать. Учитывая то, что в России все чаще раздаются голоса за восстановление смертной казни, можем дожить до времен, когда будут расстреливать и подростков.