России грозит дефицит бюджета: разведка Британии назвала причину

Страна-агрессор РФ в течение 2025 года, вероятно, столкнется с ростом дефицита государственного бюджета из-за падения цен на нефть. Москва вынуждена пересмотреть свои расходы, которые, как ожидается, еще больше истощат ее финансовые резервы.

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Об этом говорится в отчете разведке Великобритании, обнародованной 7 мая. В ведомстве спрогнозировали, что давление на способность России финансировать запланированный бюджет в 2025 году, скорее всего, возрастет из-за недавнего обвала цен на нефть.

Ожидания относительно удешевления нефти привели к тому, что министерство финансов РФ пересмотрело свой прогноз доходов от нефти и газа в 2025 году почти на 25% – с 10,94 трлн рублей (135 млрд долларов США) до 8,32 трлн рублей (103 млрд долларов США).

Между тем прогноз дефицита бюджета на год увеличен с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП, говорится в отчете.

Несмотря на это, указывают в британской разведке, Россия, очевидно, по-прежнему отдает приоритет поддержанию высоких военных расходов в ущерб экономической устойчивости.

Так, страна-агрессор пересмотрела общий прогноз расходов на 2025 год в сторону увеличения на 830 млрд рублей (10,2 млрд долларов США).

"Если цены на нефть останутся низкими, Россия, скорее всего, еще больше истощит свои финансовые резервы, чтобы поддерживать высокие государственные расходы", – резюмировали в разведке Британии.