Такого с ценами на российскую нефть не было уже 2 года: бюджет РФ готовятся "порезать"

Цена на российскую нефть в рублях упала до двухлетнего минимума и опустилась ниже отметки в 4000 рублей за баррель. Из-за обвала стоимости власти страны-агрессора начали всерьез рассматривать возможность секвестра федерального бюджета.

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Согласно расчетам агентства Reuters, 2 мая средняя цена российской нефти Urals и ESPO снизилась до 3 987 рублей за баррель ($48,92) - это на более чем 40% ниже уровня, заложенного в федеральном бюджете РФ на 2024 год(6726 рублей за баррель). Это стало самым низким показателем с мая 2023 года.

Падение цен происходит на фоне глобального снижения стоимости нефти - с апреля мировые цены снизились более чем на 20%. Это связано с опасениями относительно замедления темпов роста мировой экономики и ожидаемым превышением предложения над спросом.

Дополнительно на рынок нефти давит решение ОПЕК+ ускорить увеличение объемов добычи. Кроме того, на фоне надежд на ослабление западных санкций в рамках потенциальных переговоров с США российский рубль крепнет, что также способствует удешевлению нефти в национальной валюте.

На прошлой неделе правительство РФ уже пересмотрело прогноз дефицита бюджета на 2025 год, повысив его с 0,5% до 1,7% ВВП, а также снизив ожидаемые доходы от энергетического сектора на 24% из-за прогноза длительного периода низких цен на нефть. При этом расходы РФ на оборону в 2025 году вырастут до 6,3% ВВП - самого высокого уровня со времен Холодной войны.

А по данным источников Bloomberg, из-за резкого падения цен на нефть российские власти рассматривают возможность вынужденного сокращения расходов федерального бюджета. Сейчас правительство РФ обдумывает реформу бюджетного правила механизма, в рамках которого расходуются деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) – их применяют для покрытия нефтегазовых доходов, выпадающих, когда цена нефти Urals падает ниже $60 за баррель. Но со следующего года эта "планка отсечения" может быть снижена до $50, если нефть останется дешевой. Но это потребует сокращения государственных расходов, подчеркивает собеседник агентства: правительство де-факто будет меньше тратить фонда, но для этого придется пустить "под нож" какие-то бюджетные статьи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп намекнул, что он оказывает давление на страну-агрессора Россию путем снижения цены на нефть. Он считает, что это влияет на желание Москвы "договориться" о завершении войны.

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