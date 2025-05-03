Россия на пороге мощного кризиса из-за необходимости питать машину войны: в разведке раскрыли детали

Служба внешней разведки Украины сообщила, что Российская Федерация оказалась на грани серьезного экономического кризиса. Причиной тому стала критическая разбалансированность между доходами и расходами государственного бюджета.

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Об этом говорится в анализе СВРУ. Уже на следующей неделе в Госдуме РФ будет рассматриваться правительственный законопроект по пересмотру показателей федерального бюджета на 2025 год. По плану правительства, дефицит вырастет почти втрое – с 12 до 42 миллиардов долларов.

"Основная причина безотлагательных действий – огромный дисбаланс доходной и расходной частей бюджета", – отметили в разведке.

Основным фактором негативных тенденций в экономике РФ и разрыва в финансах являются чрезмерные расходы, в первую очередь из-за необходимости питать кровавую машину войны против Украины, существенно превышающую возможности бюджета. Правительство РФ, чтобы компенсировать нехватку средств, планирует беспрецедентное повышение налоговой нагрузки на население и бизнес.

Из-за сильного дисбаланса в бюджете правительство России решило пересмотреть финансовый план на 2025 год и увеличить его дефицит в 2,5 раза – с 12 до 42 миллиардов долларов США. Несмотря на это, Министерство финансов РФ заявляет, что прогноз роста экономики останется неизменным – 2,5 % и объясняет это ожидаемым ростом доходов, не связанных с нефтью и газом.

Фактически это означает рекордное повышение налоговой нагрузки на бизнес в современной истории России. Чтобы стабилизировать экономику, правительство РФ планирует резко увеличить налоговые поступления:

налог на доходы физлиц – на 180%,

налог на прибыль предприятий – на 110%,

НДС – на 17%.

В то же время, уже сейчас около 30% малого и среднего бизнеса в России находятся на грани банкротства, а к концу года эта доля может вырасти до 50%.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что бюджет страны якобы останется стабильным и все планы развития будут выполнены вне зависимости от внешних обстоятельств. Однако он не упоминает, что более 30% доходов бюджета зависят от продажи нефти, цена которой заметно снизилась в начале 2025 года.

Сейчас российскую нефть в портах Приморск и Новороссийск покупают по 47-49 долларов США за баррель, хотя в бюджете была заложена цена на уровне 69,7 доллара за баррель. Поэтому нефтегазовые доходы России могут сократиться на треть – до 30-40 миллиардов долларов, что соответствует прогнозируемому дефициту бюджета РФ на этот год.

Похожая ситуация и с уровнем инфляции: правительство заявляет о 7,6%, тогда как на самом деле, по независимым оценкам, оно уже превышает 20%.

"В контексте манипулирования официальной статистикой аналогичная ситуация с уровнем инфляции. Российское правительство закладывает показатель на уровне 7,6%, в то время как по нашим оценкам уже сегодня реальная инфляция в России превышает 20%", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники якобы завершили разработку новых экономических санкций против России, включая банковские и энергетические меры, чтобы усилить давление на Москву. Эти ограничения должны повлиять на РФ, чтобы страна поддержала усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

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