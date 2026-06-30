Беженцев в стране Европы заставят возвращать по $13 тыс.: касается ли украинцев

Лиц, получивших статус беженца в Великобритании, хотят обязать возместить около 10 тыс. фунтов стерлингов (более 13,2 тыс. долларов по текущему курсу), которые были потрачены из бюджета на их содержание. Впрочем, абсолютное большинство украинцев смогут обойти новые правила, поскольку они прибыли в Соединённое Королевство по специальным правительственным программам.

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Как сообщает BBC, только в 2025 году в Великобритании на содержание беженцев было выделено 4 млрд фунтов. В частности, им оплачивают жилье (23,25 фунтов в сутки в частном арендованном жилье и 144 фунта в отеле) и выплачивают субсидии в размере 9,95-49,18 фунтов на человека в неделю.

"Поддержка просителей убежища – это не только право, но и ответственность. Как только люди получат возможность внести свой вклад и отплатить британскому народу за щедрость, мы ожидаем, что они это сделают", – заявила британская министр внутренних дел Шабана Махмуд.

Что предлагается

Чтобы получить право на постоянное проживание, беженцы, получившие право на работу и зарабатывающие определенную сумму, должны уплатить фиксированный сбор (ориентировочно 10 000 фунтов стерлингов).

Лица, чьи заявления о предоставлении убежища были отклонены, должны полностью вернуть потраченные на них средства, прежде чем им вновь разрешат въезд в Великобританию.

В то же время официальные пороги доходов и размеры ежемесячных платежей МВД еще не определило. Впрочем, министр будет иметь полномочия корректировать лимиты, чтобы "не толкать мигрантов в нищету".

В то же время в Совете по делам беженцев это назвали "несправедливым и непрактичным дополнительным налогом". Там напомнили, что МВД запрещает лицам, ищущим убежища, работать, пока рассматриваются их заявления.

А по данным Migration Observatory, лишь 24% беженцев устраиваются на работу в первый год после прибытия и 48% – через два года. Вместе с тем через 5 лет после получения легального статуса лишь около 13% прибывших зарабатывают от 20 тыс. в год, тогда как через 8 лет лишь 37% работают на полную ставку, получая медианную зарплату (половина выплат превышает, а половина – ниже этой суммы) в 23 тыс. фунтов.

Что ждет украинцев

В тексте законопроекта Immigration and Asylum Bill граждане Украины отдельно не упоминаются. Новые требования предъявляются к лицам, проходящим стандартную процедуру получения убежища, тогда как для граждан Украины действуют особые условия:

подавляющее большинство украинцев находятся в Великобритании по специальным правительственным программам – Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme ;

; украинцы, прибывшие по таким визовым схемам, получают право на работу, проживание и доступ к медицинской помощи сразу после въезда ;

; то есть новые правила могут коснуться лишь тех единичных граждан Украины, которые отказались от специальных украинских визовых программ и подали индивидуальное ходатайство о классическом политическом убежище в Великобритании на общих основаниях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы, легально пребывающие в Польше и имеющие статус PESEL UKR, могут оформить несколько видов государственной помощи. Речь идет о ежемесячных выплатах на детей, единовременной помощи перед началом учебного года, компенсации за ясли, семейной помощи для малообеспеченных, выплатах в случае безработицы и социальной поддержке в сложных жизненных обстоятельствах.

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