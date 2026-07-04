Рекорд за пять лет: в России резко выросло число алкоголиков

В России начало расти число людей с диагнозом "алкогольная зависимость". Так, за 2025 год число таких пациентов увеличилось на 30%, что стало самым большим приростом за всю историю наблюдений.

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Об этом сообщается в российских СМИ. Также увеличилось число наркозависимых пациентов, которые были повторно госпитализированы в течение 2025 года.

Что известно

В России в 2025 году зафиксировали самый большой за последние пять лет рост числа алкоголиков.

Лидером по количеству больных, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она также возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.

Как подсчитала FinExpertiza, продажи крепкого алкоголя в 2024 году в России достигли максимума за восемь лет — 8,5 литра на душу населения. Из этого объема 5,3 литра пришлось на водку. В 2026 году тенденция к росту потребления крепкого алкоголя сохранилась. За январь–апрель россияне купили 38,33 млн декалитров крепких спиртных напитков – на 3,6% больше, чем годом ранее.

Также растет количество тех, кого повторно госпитализировали с наркозависимостью. Так, в течение 2025 года было госпитализировано 30,5% пациентов с наркозависимостью, в 2024 году их было 29,9%.

На ситуацию с ростом алкоголизма среди россиян за последний год влияет общий экономический кризис, возникший в результате начатой Россией войны. Постоянные украинские атаки на объекты в России, нехватка топлива по всей стране в результате целенаправленных ударов украинских дронов, рост цен и общее снижение уровня жизни в России — все эти факторы способствуют увеличению потребления алкоголя среди населения.

Кроме того, отдельную долю тех, кто пополняет ряды алкоголиков, составляют "герои СВО", которые вернулись домой после войны в Украине в отпуск или демобилизовались, и совершают преступления уже дома — грабят, насилуют, убивают, устраивают драки и разборки.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Россия отправляет на войну в Украину людей из реабилитационных центров, страдающих алкогольной зависимостью. Также страна-агрессор вербует людей с ВИЧ, гепатитом и другими тяжелыми заболеваниями.

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