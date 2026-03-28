Россия отправляет на войну в Украину людей из реабилитационных центров, которые имеют алкогольную зависимость. Также страна-агрессор вербует лиц с ВИЧ, гепатитом и другими тяжелыми заболеваниями.

Об этом сообщает Telegraph. Значительная часть российских военных попадает в зону боевых действий без надлежащей подготовки.

Как РФ пополняет армию новобранцами

Один из военных РФ рассказал о потоке новобранцев в своем подразделении, среди которых было много пожилых, физически непригодных и зависимых от алкоголя людей. По его словам, мужчин собирали в Петрозаводске "черные вербовщики", которые конфисковывали их банковские карты и лишали доступа к средствам.

"Они, бляха, набрали кучу калек, которые даже, бляха, не могут ходить, к тому же они психически больны", – описал он свое только что укомплектованное подразделение.

Он также отметил, что из 40 бойцов в подразделении около 30 были непригодными к службе.

В материале отмечается, что эти показания стали частью более широких обвинений в том, что Россия использует принуждение и манипуляции для набора людей, которые не соответствуют требованиям к военной службе. Речь идет, в частности, о лицах с тяжелыми заболеваниями, психическими расстройствами и иностранцах, которых, по данным, могли заставлять или вводить в заблуждение во время вербовки.

Украинские чиновники считают, что такая практика свидетельствует о растущей зависимости Москвы от уязвимых новобранцев и попытки компенсировать потери за счет массового привлечения людей.

"Учитывая ситуацию, Россия действительно активно вербует уязвимые группы, включая людей с различными зависимостями, безработных, больных и бывших заключенных, а также использует различные методы вербовки мигрантов из других стран в свои вооруженные силы", – отметила соучредитель и руководитель аналитического отдела USCC Оксана Кузан.

Она добавила, что даже российские пропагандисты признают существование региональных квот на набор контрактников, из-за чего местные власти часто отправляют на фронт людей без учета их пригодности.

По данным исследований и сообщений, многих мужчин заставляют подписывать контракты в состоянии опьянения или под давлением, Подписи часто подделывают или заставляют выбирать между службой и тюрьмой. Со своей стороны вербовщики получают вознаграждения за каждого новобранца, что делает социально уязвимых людей главной мишенью.

По словам военного, командование часто не учитывает состояние бойцов и отправляет их в штурмы без надлежащей подготовки, а тех, кто отказывается, могут жестоко наказывать.

Россию также обвиняют в привлечении к войне людей с серьезными заболеваниями, которых иногда формируют в отдельные подразделения. В то же время, чтобы компенсировать потери, Москва, вероятно, прибегает к вербовке иностранцев, в частности из Африки, обещая высокие выплаты или вводя в заблуждение.

"Можно предположить, что с увеличением потерь российской армии в войне против Украины и уменьшением количества контрактников, активность таких "черных вербовщиков" также усилится", – сказала госпожа Кузан.

