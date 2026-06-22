Служба внешней разведки Украины заявила, что региональные власти РФ массово отказываются включать сирены при поступлении сообщений о ракетной или дронной угрозе. По данным разведки, в разных регионах чиновники приводят разные аргументы, однако все они сводятся к тому, что воздушные угрозы стали регулярными.

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Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины. В ведомстве отметили, что местные власти пытаются объяснить отсутствие сирен различными причинами, а в отдельных случаях чиновники прямо признают, что постоянные сигналы тревоги звучали бы большую часть суток.

Частые угрозы

Во временно оккупированном Крыму местная "администрация" решила не реагировать на каждый пролет беспилотника. Так называемый советник главы Крыма Олег Крючков объяснил это тем, что при ином подходе сигнал тревоги мог бы звучать почти непрерывно.

В Ростове отказ от сирен аргументировали опытом так называемых "ЛНР" и "ДНР". Там утверждают, что люди во время оповещений выходят на улицу, из-за чего риск пострадавших якобы возрастает.

В Ярославле местные власти заявили, что не включают сирены, чтобы не вызвать панику среди населения. В Краснодаре применили другой подход: сигналы об угрозе со стороны беспилотников официально отделили от сигналов гражданской обороны и воздушной тревоги.

Объяснения чиновников

В Рязанской области заявили, что слишком частые сирены со временем перестанут восприниматься людьми как экстренное предупреждение. Из-за этого местные власти считают нецелесообразным использовать их при каждом сообщении об опасности.

В подмосковных Котельниках чиновники также отказались публично сообщать адреса укрытий и бомбоубежищ. По их словам, такую информацию доводят до населения только "в период мобилизации и в военное время".

В то же время жители Москвы и Московской области, как отмечает СЗРУ, всё чаще жалуются на отсутствие систем оповещения. Официальная позиция властей заключается в том, что массовое информирование в ситуациях, которые чиновники считают неочевидными, может вызвать панику и хаос.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что в современной войне борьба за правду имеет не меньшее значение, чем оружие на поле боя. По его словам, враг тратит миллиарды, чтобы сломить наше единство и запутать мир.

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