Кирилл Буданов: Борьба за правду сегодня – одна из ключевых составляющих нашей будущей победы

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что в современной войне борьба за правду и смыслы имеет не меньшее значение, чем оружие на поле боя. Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю пятой годовщины создания Центра противодействия дезинформации.

"В современной войне смыслы весят не меньше, чем оружие. Враг тратит миллиарды, чтобы сломать наше единство и запутать мир", – подчеркнул Буданов.

По его словам, противодействие дезинформации стало вопросом национального выживания и стратегического преимущества Украины. Он отметил, что за пять лет работы Центр научил украинцев распознавать враждебные информационные воздействия и пропаганду.

Глава ОП также подчеркнул, что специалисты ЦПД уже давно перешли от простого опровержения фейков к активным информационным операциям, в том числе и на территории противника.

Отдельно Кирилл Буданов поблагодарил команду Центра за профессиональную работу и пожелал новых успешных проектов.

"Борьба за правду сегодня – одна из ключевых составляющих нашей безопасности и будущей победы", – подытожил глава ОП.