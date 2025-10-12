Реально, что может произойти — это не распад России, а дистанцирование в разной степени и по разным причинам различных регионов РФ от Москвы, как единого центра, как маркера идентичности путинской России.

Уже сейчас это колоссальная скрытая политическая проблема "вечной" России (единый центр, а не "единая Россия). Во время войн и исторических кризисов главный и единый центр России, не смотря на свое могущество, не справляется как с внешними ударами, так и внутренними проблемами. Территории царской и советской России начинают инстинктивно отодвигаться от политического Центра-Москвы. Иногда власти удавалось справиться с этой проблемой. Так, Петр Первый перенес столицу из Москвы с Санкт-Петербург. В то время как Николай Второй во время катастрофической Первой мировой войны совершил ошибку-он только изменил название столицы российской империи на Петроград, предпочитая терпеливо ожидать конец царской России и собственной смерти.

Захватив власть в 1917 году, большевики тут же отказались от революционного Петрограда, благодаря которому они захватили власть во всей России и перенесли столицу в Москву, которая не подозревала о коварстве и жестокости большевиков. С тех пор Москва ревниво следила за тем, чтобы ни один город в СССР не был соперником могущественного Центра. Вторая мировая война, ("Великая отечественная война") окончательно сделала Москву городом "самодержавия, величия" и судьбой России. Лозунг тех времен: "велика Россия, а отступать некуда-позади Москва". Все, что происходит в Москве - перевороты, Перестройка, ГКЧП, 20-летние царствование Путина как вечного Правителя. потом растекается по всей России.

Так было до тех пор, пока Кремль не решил напасть на Украину и вернуть ее в лоно России, как бывшую "жемчужину СССР". Но оказалось, что Украина яростно сопротивляется и не хочет никам образом возвращаться в СССР-2. Более того, неожиданно для Москвы и населения других регионов России Украина переносит военные действия на территорию России, что создает разные тяготы войны для разных регионов России. Одним регионам приходится терпеть мощное военное давление ВСУ, а другие регионы России не чувствуют войны, наслаждаются жизнью и даже зарабатывают на этой войне.

По мере ухудшения ситуации на фронте для Путина в РФ стали проявляться пока скрытые, но реальные границы между различными частями России. Критерием латентного проявления различных Россий являются – отношение к СВО, к преступной войне в Украине, международная изоляция путинской России, чего не ожидал ни Кремль, ни средний класс, ухудшение экономической ситуации и напряженное отношение к Центру -Москве, который оказался не способе вывести РФ из кризиса. Это плохое сочетание негативных факторов для Москвы.

Сейчас можно четко выделить пять реальных Россий:

Московская Россия. Огромный 17 млн мегаполис, который втянул в себя власть и собственность России. Москва не чувствует тягот войны и делает вид, что в мире ничего не происходит.

2 Провинциальная Россия, включая крупные этнические локации. Для них война и трудности еще не начались.

3 Кавказ, уже давно не подчиняющийся Центру и являющейся мощным источником агрессивной миграции в Центр-Москву. Кавказ только ждет резкого обострения обстановки в Москве, чтобы заявить о своих правах и планах.

4 Европейская часть России, которая. с одной стороны, оказалась втянута в войну с Украиной, а с другой, неожиданно поняла, что в РФ не действует принцип солидарности - теперь каждый за себя. Ни Москва, никто из других регионов РФ не сочувствует бедам городов и сел Европейской части России, по полной попавших в войну против Украины и не бросается им на помощь. Поэтому в наших интересах, чтобы именно европейская часть России раньше других почувствовала себя "покинутой" Центром.

5 Дальний Восток и Сибирь, который уверен, что дальше Европейская части России война не продвинется и не затронет другие регионы России за Уралом. Некоторые тайно рассчитывают не на защиту Москвы, а на милость и защиту Китая, который плотно опекает эти регионы.