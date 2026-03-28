Ракета 'Фламинго' попала по российскому производству взрывчатки в Чапаевске. Видео

В ночь на 28 марта в Самарской области прогремели взрывы. Под ударом мог оказаться завод по производству взрывчатки "Промсинтез" в городе Чапаевск: местные говорят о пожаре.

Особенностью этой атаки является то, что по заводу, по предварительным данным, прилетели не старые-добрые дроны, а украинские "Фламинго". Об атаке и ее последствиях рассказали в Telegram-каналах Exilenova+ и КиберБорошно.

Что известно

Этой ночью "эстафету" "хлопка" принимала Самарская область РФ, в частности город Чапаевск и расположенный там завод по производству взрывчатки. В регионе объявляли "ракетную угрозу".

"Чапаевск, Самарская область. Местные сообщают, что город под ракетным ударом, и прилеты по заводу", – пишет Exilenova+.

После взрывов над городом виден столб дыма.

В то же время некоторые снятые россиянами кадры позволили предположить, что важный для армии государства-агрессора завод мог быть поражен украинской ракетой "Фламинго".

"Было опубликовано изображение ракеты, атаковавшей предприятие. Ею оказалась ракета FP-5 "Фламинго". Также было геолоцировано видео попадания и взрыва в производственной зоне, где происходит синтез взрывчатых веществ. Из-за мощной ударной волны были выбиты окна и стекла. Предприятие занимается изготовлением взрывчатых веществ для снаряжения широкого ассортимента боеприпасов, авиабомб и ракет: 52.942417, 49.694440", – пишет "КиберБорошно".

Атакован завод "Промсинтез" – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, специализирующееся на производстве взрывчатых веществ (промышленных и военных), а также сорбентов.

Он уже не раз был атакован, в частности в марте и апреле прошлого года. После ударов 5 апреля 2025 года завод вынужденно останавливал работу.

Как писал OBOZ.UA, этой ночью в российском Ярославле дроны атаковали НПЗ. Там фиксировалось несколько очагов пожаров. Попадание было не одно.

А до этого дроны атаковали Киришский НПЗ, произошел пожар.

Поражен был один из ключевых заводов России. По некоторым данным он является вторым по объемам переработки нефти в РФ.

