Путин загнал Россию в тупик и ускоряет ее упадок – The Economist

В России усиливаются признаки того, что ключевые политические и экономические игроки начинают рассматривать будущее страны как процесс, который уже не полностью контролируется Владимиром Путиным. Война, внутренние репрессии и экономическое давление постепенно меняют логику функционирования системы.

Несмотря на отсутствие открытого сопротивления, режим все больше теряет способность определять долгосрочный курс развития государства. Об этом говорится в материале The Economist.

Потеря монополии на будущее

Российская элита – чиновники, губернаторы и бизнес – все чаще обсуждает будущее страны не через решение Путина, а как процесс, который будет развиваться независимо от него. Это не является признаком переворота, но свидетельствует о размывании персональной монополии на стратегические решения.

Война как долгосрочное бремя

Конфликт, который изначально рассматривался как краткосрочная операция, превратился в затяжную войну истощения. Ее экономическая цена растет, а возможности быстрой победы фактически исчезли, что создает дополнительное давление на государственные ресурсы.

Давление внутри элит и экономическое напряжение

После возвращения значительной части капиталов в Россию бизнес-круги сталкиваются с усилением государственного контроля и конфискациями активов. По оценкам, речь идет о триллионах рублей изъятых ресурсов, что формирует запрос элит на стабильные правила и предсказуемую экономическую политику.

Изменение геополитического положения РФ

Война против Украины повлияла на глобальный баланс. Европа уменьшила зависимость от российских энергоресурсов, а роль России в международных институтах постепенно ослабевает. Одновременно ядерный фактор используется как инструмент давления, что вызывает дополнительную международную изоляцию.

Внутренний социальный контракт разрушается

Аналитики отмечают, что неформальная договоренность между государством и обществом – невмешательство в частную жизнь в обмен на политическую пассивность – фактически разрушена. Вместо этого растет уровень цензуры, репрессий и ограничений доступа к информации, в частности в интернете.

Сейчас политическая ситуация в России выглядит как постепенное размывание централизованного контроля. Система формально сохраняет стабильность, но внутренне переходит в состояние, где различные группы – от бизнеса до чиновников – начинают действовать, исходя из постпутинской логики развития.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России разбалансирована вся силовая вертикаль. И ведущие западные медиа, такие как Радио Свобода, CNN, Financial Times, уже откровенно начинают писать о возможности переворота в Российской Федерации. Теперь вопрос звучит так: путинское КГБ против прагматиков из ФСБ – кто кого?

