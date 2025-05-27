Путин призвал "душить" западные сервисы в России и оконфузился: одна деталь разоблачила весь цинизм. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин оконфузился перед подчиненными, призвав "душить" в России иностранные IT-сервисы. В частности те, которые заявили об уходе с российского рынка, но продолжают получать в РФ прибыль.

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Свой "приказ" он озвучил на встрече с предпринимателями в Кремле 26 мая. В сети отреагировали насмешками и указали, как показательная западная деталь – микрофон – раскрывает цинизм его слов.

"Надо их душить... Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и все. Мы никого не выгоняли, никому не мешали, мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить. И нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать", – сказал Путин.

Такими словами диктатор прервал генерального директора компании Iva Technologies, который просил лишь "чуть-чуть ограничить работу" сервисов, ушедших з рынка России, например, Zoom и Microsoft.

"Приведу пример: отрасль, по прогнозам нескольких аналитиков, теряет миллиарды за счет работы этих сервисов до сих пор в России", – пожаловался Станислав Иодковский.

В ответ Путин назвал "привязанность" россиян к западным программам и сервисам "вредными привычками" и потребовал избавить от них пользователей в РФ.

При этом он призвал обратить внимание на иностранные маркетплейсы, которые, по его словам, могут поставлять в Россию "что угодно и в любом количестве". Также указал на необходимость "закрыть лазейки", которые позволяют россиянам использовать импортное оборудование вместо российского, иначе, по его мнению, в России "не будет нифига своего".

На слова диктатора негативно отреагировали даже граждане РФ, охарактеризовав их как "абсолютный позор, маразм и государственное безумие".

"Когда-нибудь дедушка упокоится и все это тоже пройдет, но отставание от цивилизованного мира к тому времени будет еще больше, и эти потерянные годы, украденные старым кретином, никто уже не вернет", – говорится в посте российского Telegram-канала, который называет себя антивоенным.

В комментариях к нему пользователи стали обзывать Путина "старым маразматиком в итальянском костюме и швейцарских часах", который "давно лег под Китай".

"Надо душить западные сервисы, говоря в микрофон марки Bosh!", "С какого перепуга его дочь живет в Европе? Раз так душат", "Про микрофон Бош особенно смешно", – подчеркнули комментаторы некоторые детали.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно Путин призвал россиян не бояться западных санкций, хотя признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". В то же время он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками".

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