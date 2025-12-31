Главарь Кремля Владимир Путин приказал российским захватчикам из группировки войск "Север" в следующем году расширить "буферную зону" в Сумской и Харьковской области. Он назвал это "созданием полосы безопасности".

Об этом рассказал начальник генштаба армии захватчиков Валерий Герасимов. Причем подводя итоги последних дней, он "отметил успехи группировки "Север" в создании полосы безопасности".

"Президентом РФ поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей", – сказал Герасимов.

"Успехи" оккупантов

Отдельно начальник российского генштаба заявил о якобы захвате в декабре семи украинских населенных пунктов на Харьковщине и Сумщине в указанной "буферной зоне", в том числе Волчанска.

А за последние сутки войны оккупанты, по словам Герасимова, якобы "освободили населенные пункты Богуславка в Харьковской области, Степногорск и Лукьяновское в Запорожской области, и Димитрово" на Донбассе. Причем за последний глава генштаба России отдельно поблагодарил своих подчиненных.

Что предшествовало

Чуть больше недели назад сообщалось, что российские войска активизировались на севере Сумской и Харьковской областей и проводят там ограниченные трансграничные атаки. Тогда им удалось зайти в расположенные на границе поселения Грабовское в Сумской области и в Сотницкий Казачок в Харьковской.

Аналитики утверждали, что эта активизация является частью более широкой кампании Кремля по убеждению Запада в неизбежности краха украинской обороны и необходимости скорейшей капитуляции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1000 захватчиков. Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Таким образом, общие боевые потери России в живой силе уже составляют 1 млн 207 тыс. 910 человек.

