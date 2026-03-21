Кремль готовится к массовым репрессиям после войны: в Reuters объяснили, что стоит за ограничениями интернета

Готовясь к возможному недовольству населения после завершения войны против Украины, власти страны-агрессораРоссии все больше ограничивают работу интернета. Такие шаги могут стать основой для будущего усиления репрессий и контроля над обществом.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на экспертов, дипломатов и источники в России. Двое собеседников из страны-агрессора рассказали агентству, чтоМосква изучила опыт Китая и Ирана и пытается применить подобные механизмы.

По словам источников Reuters, Кремль начал постепенно усиливать давление, опасаясь повторения событий конца 1980-х годов. Тогда после выхода СССР из войны в Афганистане возросло общественное недовольство, что в итоге стало одним из факторов распада Советского Союза. Собеседники агентства считают, что российские власти пытаются не допустить подобного сценария после завершения войны в Украине.

"Российские лидеры и службы безопасности помнят 1991 год, и они помнят, что произошло с Россией и что произошло с ними, когда Москва остановила большую войну в Афганистане: страна развалилась, службы безопасности раскололись – это была катастрофа", – рассказал агентству Андрей Солдатов, российский журналист-расследователь, эксперт по вопросам служб безопасности.

В агентстве отмечают, что рядовые россияне уже ощущают последствия ограничений. Офисные работники вынуждены работать с заблокированным интернетом, подростки постоянно ищут новые VPN-сервисы, чтобы обойти запреты, а водители такси пытаются ориентироваться в Москве без онлайн-навигации. В крупных городах, включая столицу, регулярно происходят многочасовые отключения мобильного интернета, а большинство популярных социальных сетей уже заблокированы.

Такие ограничения Кремль объясняет тем, что западные интернет-компании якобы не сотрудничают с российскими властями. Также там утверждают, что отсутствие интернета должно уберечь объекты в российском тылу от атак украинских дронов.

Вместе с этим в России принимают новые законы, которые значительно расширяют полномочия силовых структур. В частности, мобильных операторов обязали отключать любого пользователя по требованию ФСБ. Кроме того, самой службе разрешили создавать собственную сеть следственных изоляторов по всей стране.

На условиях анонимности дипломаты рассказали Reuters, что эти меры являются частью более широкой политики Кремля, которая имеет целью усилить контроль над россиянами. По их словам, чем дольше длится война, тем больше будет ослабевать поддержка власти среди граждан. Именно поэтому российские чиновники готовятся к возможному всплеску недовольства после завершения войны. Один из собеседников агентства заявил, что Москва уже сосредоточила достаточно полномочий для запуска "больших репрессий" в интернет-пространстве.

Напомним, проблемы с мобильным интернетом и связью в российской столице начали фиксировать с 6 марта. Из "соображений безопасности" операторы получили распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы.

Из-за проблем со связью среди россиян вырос спрос на альтернативные средства связи. Продажи бытовых радиостанций увеличились на 27%, пейджеров – на 73%, примерно на четверть вырос спрос на стационарные телефоны. Кроме того, жители Москвы начали покупать атласы и путеводители, а Московский физико-технический институт предложил ориентироваться по солнцу и звездам.

Депутат российской Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россиянам стоит не жаловаться на отсутствие связи и интернета, а вспомнить о стационарных телефонах.

"Возможно, разные перебои будут, мы живем в неспокойное время...Поэтому надо продумывать, анализировать, переходить, в том числе, и вот на проводную связь, уже забытую многими, но тем не менее она работает, это я сегодня сам проверил", – отметил Свинцов.

