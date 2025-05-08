'Путин хочет оправдаться': в разведке Британии объяснили, почему диктатор продолжает ядерную риторику

Последние заявления российского диктатора и военного преступника Владимира Путина о "неприменении" ядерного оружия в войне против Украины являются продолжением предыдущей ядерной риторики российского руководства. В частности, таким образом Путин оправдывается перед своей страной за большие потери в войне.

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Так указано в последнем обзоре британской разведки, который обнародовало минобороны Великобритании. Разведчики ссылаются на слова Путина от 4 мая.

Глава Кремля заявил, что за время войны против Украины якобы "не было необходимости" применять ядерное оружие, и что он "надеется, что это не потребуется".

"Эта риторика имеет целью оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущие российские потери. Также она, скорее всего, имеет целью настроить российское население на длительный конфликт и связанное с этим снижение уровня жизни в стране", – считает разведка Британии.

В ведомстве также отметили, что Москва в последнее время описывает войну уже не как "операцию" против Украины, а как "противостояние в одиночку всему коллективному Западу". Это также оправдание и обоснование затяжного конфликта.

Разведчики отмечают, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, вероятно, уже имеет не менее 950 тысяч потерь убитыми и ранеными. Причем только в течение 2025 года захватчики потеряли 200-250 тысяч военных.

Как сообщал OBOZ.UA, зная психологию Путина, который "в душе так и остался дворовой питерской шпаной", надо понять, что он не решится использовать ядерное оружие. Ведь после этого Москва также получит ответный удар. Так считает известный политолог, журналист-международник Виктор Каспрук.

Ранее объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик сравнил Путина с Адольфом Гитлером. Наш соотечественник отметил, что нынешняя Россия и ее руководство действует абсолютно так же, как и нацистская Германия, развязав преступную войну.

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