Путин дал 'сигнал' о планах России на ближайшие годы: в ISW объяснили, что стоит за списком кандидатов в госдуму

Администрация российского диктатора Владимира Путина вместе с партией "Единая Россия" определила пять основных лидеров, которые будут представлять политсилу на выборах в Государственную думу. Голосование запланировано на сентябрь 2026 года.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны. Аналитики отмечают, что обнародованный список свидетельствует о стремлении главы Кремля еще больше закрепить провоенный идеологический курс в российской политике, продвигая публичных деятелей, которые открыто поддерживают войну и соответствующую политическую повестку дня.

Что известно о кандидатах

Как информируют росмедиа, возглавить общефедеральный список "Единой России" на выборах в Госдуму должен председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В список также могут войти министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Московского клинического НИИ больницы № 52 и бывшая сопредседатель избирательного штаба Путина Марьяна Лысенко, участник войны против Украины и руководитель центрального штаба "Юнармии" Владислав Головин, а также военный корреспондент и заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный.

Дмитрий Медведев вошел в число лидеров списка "Единой России" после того, как уровень доверия к нему, по данным социологических опросов, достиг 28,2%.

Сергей Лавров уже входил в пятерку партийных лидеров на предыдущих выборах в Госдуму и сейчас остается одним из самых популярных политиков в России. По информации ВЦИОМ, в декабре 2025 года он занял второе место в рейтинге доверия граждан, уступив лишь Путину.

Врача Марьяну Лысенко включили в список из соображений внутреннего баланса, в частности для представительства.

В перечень также решили добавить участника войны против Украины Владислава Головина, которого в партии считают одним из самых подготовленных военных для такой роли.

Евгения Поддубного включили как публичного лидера мнений для активных сторонников войны, в частности так называемых "рассерженных патриотов".

Символический список сигнализирует о подготовке РФ к затяжной войне

В Институте изучения войны отметили, что все кандидаты решительно поддерживают войну России в Украине и агрессивную риторику в отношении Европы. Список, о котором сообщается, не свидетельствует о результатах выборов в российскую Думу, но заслуживает внимания, поскольку он предлагает Путину возможность публично определить в начале года свои политические и идеологические позиции, которым должны следовать все россияне.

"Большинство, если не все из пяти упомянутых кандидатов, скорее всего, откажутся от своих позиций, поэтому этот список является символическим отражением одобрения Путиным их публичной поддержки войны, и еще одним показателем того, что Путин продолжает оговаривать российское общество за затяжную войну против Украины и, возможно, НАТО", – убеждены аналитики.

