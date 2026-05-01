В России фонд, который работает с Кремлем, зафиксировал рекордное падение рейтинга Путина: названа главная причина

Российские социологи продолжают фиксировать снижение рейтинга российского диктатора Владимира Путина. Вслед за ВЦИОМ и "Левадой" о "рекордном падении" сообщил и работающий с Кремлем фонд "Общественное мнение".

О том, что Путин "хорошо" работает на своем посту, заявили 73% опрошенных россиян, за время большой войны меньше было лишь в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, столько же граждан РФ доверяют диктатору. На это обратило внимание российское оппозиционное издание "Агенство"

"Агентство" пишет, что работающий с Кремлем фонд "Общественное мнение" в пятницу, 1 мая, зафиксировал "рекордное падение оценки работы Владимира Путина на посту президента".

"Этот показатель опустился до минимума с начала войны в Украине. Накануне аналогичные результаты опубликовал независимый "Левада-Центр". А государственный ВЦОИМ фиксировал падение рейтинга Путина прошлые семь недель подряд", – отмечает издание.

Согласно данным ФОМ, 73% респондентов считают, что Путин "скорее хорошо" работает на своем посту,

Это минимум с 25-27 февраля 2022 года, когда этот показатель составлял 71%.

Правда, до полномасштабного вторжения позитивная оценка работы Путина и вовсе составляла 64%, а его решение напасть на соседнюю страну вызвало всплеск удовлетворенности у россиян.

Всего неделю назад положительно работу Путина оценивали 76%.

"Агентство" напоминает, что марте ВЦИОМ уже фиксировал падение рейтинга Путина – в середине месяца уровень положительного отношения к деятельности президента падал до 74%. Но потом ФОМ сообщил о росте рейтинга.

Доля опрошенных, которые считают, что Путин работает скорее плохо, за неделю выросла на 2 п.п., до 13%. Это максимум с 25-27 февраля 2022 года, когда он составлял 15%.

Одновременно снизился уровень доверия к Путину: доля тех, кто доверяет ему, сократилась на 1 п.п., до 73%. Это чуть выше, чем с 27 по 29 марта, когда социологи фиксировали сокращение этого показателя до 71%. Позднее цифра выросла до 74% и оставалась на этом уровне три недели. Доля тех, кто не доверяет Путину, выросла с 14% до 17% — уровня, который фиксировался 27-29 марта.

Также продолжилось сокращение доли тех, кто положительно оценивает работу правительства – до 45% с 46% на прошлой неделе и 50% неделей ранее.

Кроме того, ФОМ зафиксировал резкий рост тревожности: за неделю число опрощенных, которые сказали, что среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение, выросло с 47% до 53%. Этот показатель начал расти с 22 марта, когда он составлял 40%.

Российский социолог, попросивший об анонимности, в разговоре с "Агентством" предположил что основной причиной снижения рейтингов власти стала экономическая ситуация", – объяснили в издании.

