БпЛА в Москве якобы 'врезался' в многоэтажку: жильцов эвакуировали. Фото и видео

Над Москвой в ночь на 4 мая появился неизвестный БПЛА. Россияне заявили, что он якобы попал в здание, вызвав его повреждения.

Соответствующие видео начали публиковать во вражеских Telegram-каналах ориентировочно около 01:00 понедельника. На одном из роликов слышен характерный звук полета беспилотника. Большинство других кадров были сняты уже на месте происшествия после так называемого попадания.

Дрон задел многоэтажку; основные разрушения пришлись на незначительную часть ее фасада. Обломки упали вниз, на придомовую территорию и проезжую часть.

Мэр российской столицы Сергей Собянин отреагировал на инцидент. Он сообщил, что БпЛА повредил здание в районе улицы Мосфильмовской.

"Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия", – написал он в 01:42.

Пропагандистские паблики уточнили: в доме выбило стены трех комнат на 36 (или 35) этаже, после чего жителей эвакуировали.

Отметим, что видео работы ПВО в Москве (по крайней мере, по состоянию на 2:20) не было. Не исключено, что россияне применили средства РЭБ, но сообщать об этом они, конечно, не будут.

В соцсетях утверждают, что местные жители слышали "громкий хлопок", после чего и произошли разрушения. Место ЧП оцепили.

На одном из видео москвич рассказал, что здание "Мосфильма" как раз напротив поврежденного дома. Судя по этому, его адрес – это улица Мосфильмовская, 8.

Как ранее писал OBOZ.UA, накануне парада 9 мая Россия сосредоточила значительную часть систем противовоздушной обороны вокруг Москвы, из-за чего защита других регионов страны-агрессора значительно ослабла.

