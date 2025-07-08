Проходят активную подготовку: 'Атеш' обнаружил иностранных наемников в воинской части под Санкт-Петербургом. Фото

Агент"Атеш" обнаружил иностранных наемников в воинской части под Санкт-Петербургом. Чернокожие бойцы проходят обучение в подразделениях противовоздушной обороны.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Собранная информация оперативно передана Вооруженным силам Украины.

"Во время разведки воинской части №26934, расположенной в Санкт-Петербурге, агент "Атеш" обнаружил присутствие чернокожих военнослужащих, которые проходят активную подготовку в подразделениях противовоздушной обороны. Адрес: Красносельское шоссе, 14", – говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что российское командование все активнее привлекает иностранных наемников или мобилизует иностранцев, чтобы компенсировать существенные потери личного состава. В то время как регулярные расчеты направляют на передовую, их место в тылу занимают люди, которые ранее не были задействованы в таких подразделениях.

Соответствующие действия свидетельствуют об углублении кадрового кризиса в армии РФ. По информации анонимных источников, часть имеет статус ликвидированного юридического лица. Однако, несмотря на официальное исключение из реестров, она продолжает полноценно функционировать как военная база. Она, в частности, связана с Воздушно-космическими силами РФ и вертолетными подразделениями.

"Также на объекте обнаружены подземные сооружения и закрытые техзоны, что говорит о его стратегическом назначении. "Атеш" постоянно мониторит деятельность части и продолжает наблюдение. Все собранные материалы уже переданы Силам обороны Украины", – указано в сообщении.

Напомним, агенты "Атеш" наблюдают перемещение кораблей и судов захватчиков в Стрелецкой бухте Севастополя. Это означает, что российский флот в оккупированном Крыму медленно деградирует. В последнее время бухта практически пустует и используется для стоянки буксирных судов и патрульных катеров.

Как сообщал OBOZ.UA, "Атеш" удалось получить информацию о боевом дежурстве российских катеров, которые сопровождают теневой флот. В документах содержатся графики, маршруты и данные о руководстве, которые оперативно передали ВСУ.

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