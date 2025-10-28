Итак, Лукойл намерен продать свои иностранные активы. На первый взгляд (если не следить за данной компанией) ничего странного и страшного. Ну продадут.

Видео дня

Однако, если задуматься, то сворачивание активности Лукойла (если та уйдёт к нероссийским компаниям) может очень больно вылезти Кремлю.

Сейчас, я просто бегло пройдусь по основным тезисам - видео с подробным анализом опубликую завтра утром. Тем не менее, надеюсь, что и бриф будет интересен.

Начну с простых и линейных схем с переходом на политику.

Мексиканский залив. Там Лукойл разрабатывает два нефтяных поля на "мексиканском" шельфе. Одно совместно с ENI (у Лукойла только 40% в этом предприятии). Тут просто -всё что польностью русское будут, вероятно, выкупать американцы. Второй - теоретически можно было бы не продавать (порог санкций 50%, но Лукойл перестраховывается), но вероятно выкупит ENI.

Африка - Нигерия, Камерун, Гана, Конго - тут сложнее. Лукойл владеет коцессиями (в массе своей сам). И продавать придётся. Но покупателем на начальном этапе будут выступать, вероятно, российские фирмы-прокладки. Причина проста - на деятельность Лукойла завязана значительная доля инфраструктуры "русского мира" в Африке. Это и деньги на месте, и совместная логистика, и землячества и связи. И, наконец охранная фирма "Луком-А", но о ней чуть позже.

Египет - совсем больно. Тем более что тут могут быть покупатели из США (Для Штатов важно усиление в Египте в рамках политики влияния на государства-узлы международной логистики). Поэтому тут продать "прокладкам" будет сложно. А продавать придётся. И это тоже активность "Луком-А", кроме просто бизнеса.

Казахстан. Тут крайне больно и для Лукойл и для РФ. Судите сами: Лукойл имеет в разработке два. Один равными долями с КНР, второй с ENI, Chevron и "КазМунайГаз". Как вы понимаете, Казахстан и США (тот же Chevron) будут настроены выкупить российскую долю. Точнее сделать так, чтобы российская доля перестала быть российской. И покупатели, кроме американцев - китайские компании. Всё просто - уменьшение зависимости от РФ. И ига с "прокладками" для Токаева слишком токсична (на таком уровне).

Но кроме нефти есть ещё КТК - каспийский трубопроводный консорциум. Где у российских компаний в сумме 51% акций. Но если Лукойл продаёт свою долю и если покупателем будет, например, Казахстан, то структура собственности измениться. Грубо говоря, будет уже "на троих" - Казахстан, США, РФ. И как вы понимаете, тут Казахстан тоже не будет настроен играть с российскими "прокладками". А вот это уже ОЧЕНЬ больно для РФ. Ведь нефть из КТК вроде как "не российская". А это значит свободна к продаже по всему миру.

Узбекистан! А это уже газ -- три газовых месторождения. На всех разработка проводится Лукойл самостоятельно. И действует соглажение о разделе продукции с узбекскими властями. Фактически это наиболее перспективный актив "Лукойла" в регионе. Но продавать придётся.

И, наконец, сеть АЗС в странах ЕС, государствах бывшего СССР (включая Азербайджан). И НПЗ (в том числе в Индии). Тут больно, поскольку это розница, поскольку это доходы. И глубокая интеграция в местную экономику - что уже важно для российских проектов "мягкой силы". Которые проводятся под видом "гуманитарной деятельности" "Лукойл". Как в своё время конкурсы для молодёжи в Румынии.

А теперь самое важное или не нефтью единой.

В тексте я несколько раз упоминал компанию "Луком--А". Это бывшее охранное подразделение "Лукойл", которое стало "самостоятельным" на рубеже 2010 года. То есть материнская компания типа сама отправила в свободное плавание собственную службу безопасности. На самом деле ларчик открывается просто. Руководство и основатели "Луком-А" выходцы из подразделения "Вымпел" КГБ СССР. И позднейшие руководители -- сплошь выходцы из ФСБ. А само "охранное агентство" имеет с управлением "В" центра специальных операций ФСБ договор на совместное использование тренировочных баз.

Зачем это ФСБ? Всё просто "Луком-А" кроме охраны объектов Лукойл специализируется на такой мелочи как сбор данных (причём кибершпионаж -- их конёк) и промышленный шпионаж. Теперь смотрим страны, где есть иностранные активы "Лукойл" и понимаем, что "Луком-А" нужен России именно там.

И именно поэтому РФ попытается сохранить контроль над активами Лукойла. Это уже будет не собственность Вагита Алекперова, но под управлением Кремля. В идеале.

Но именно поэтому (точнее комплекс Активы+влияние+шпионаж) в ряде государств рокировка может не получиться. Поэтому я буду крайне внимательно наблюдать за Египтом, Казахстаном и Азербайджаном. Сегодня это ключевые точки пересечения интересов многих игроков.