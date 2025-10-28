'Приведи друга' за полмиллиона: регионы РФ тратят на вербовку наемников на войну больше, чем на социальную сферу

По состоянию на октябрь 2025 года каждый третий регион России ввел выплаты за "содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы". На поощрение вербовщиков на войну против Украины из региональных бюджетов уже потратили не менее 2 млрд рублей.

Об этом пишут "Важные истории". Там отметили, что это данные только по 11 регионам, которые отчитались об этих расходах. Большинству из них пришлось использовать средства из резервных фондов.

"Приведи друга" за полмиллиона рублей

Летом 2024 года россиянам дали возможность заработать, отправив другого человека на войну. Тогда первые регионы официально объявили о выплатах за помощь в вербовке новых контрактников.

А перед этим, весной 2024 года, некоторые российские регионы начали предлагать бонусы сотрудникам госорганов, вовлеченных в вербовку. Это не только представители военкоматов и пунктов отбора, но и силовики – те, кто работает с подозреваемыми и осужденными, должниками и другими неблагополучными слоями населения. Среди них работники системы исполнения наказаний (ФСИН), полицейские, судебные приставы, следователи и даже сотрудники ФСБ.

Сейчас же каждый третий регион РФ официально ввел выплаты для вербовщиков на том или ином уровне. В 21 субъекте страны-агрессора бонусы установлены на региональном уровне (распространяются на весь субъект и финансируются из регионального бюджета), еще в 10 – действуют в отдельных районах или городах.

"Там, где план по набору людей на войну провалился, власти готовы платить по полмиллиона рублей и за привлечение местных жителей. Например, в муниципальном округе Пелым Свердловской области, где живут чуть больше трех тысяч человек, выплату за привлечение контрактника из самого Пелыма подняли в 10 раз – с 50 до 500 тысяч рублей. Еще в 2024 году местные власти жаловались, что Свердловская область не справляется с планом по набору контрактников, и называли Пелым одним из муниципалитетов, откуда на войну не удалось привлечь ни одного человека", – сообщили журналисты.

Сколько денег тратят на вербовщиков

С момента введения таких выплат и до 20 октября 2025 года в сумме 11 регионов РФ потратили не менее 2,03 млрд рублей. Это минимальная оценка, а реальный уровень таких расходов неизвестен, так как остальные регионы не раскрывают эти данные, отмечают журналисты.

"Более чем в половине регионов (шесть из 11 отчитавшихся о таких расходах) властям ради выплат вербовщикам пришлось залезать в резервные фонды, где копятся деньги на экстренные случаи, например на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий", – сказано в статье.

Так, лидером по объему бюджетных средств, израсходованных на выплаты рекрутерам, стала Саратовская область – там им выплатили 400 млн рублей из своего резервного фонда. Сопоставимую сумму в 2025 году местные власти направили на строительство многоквартирных домов в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.

В соседней Ульяновской области вербовщикам выплатили почти 373 млн рублей – для этого властям также пришлось использовать средства резервного фонда. Эти расходы сопоставимы с тратами региона на ежемесячные выплаты педагогам, живущим в селах. Спустя несколько дней после введения бонусов для вербовщиков правительство региона начало сокращать социальные расходы из-за нехватки средств в бюджете. Депутаты предлагали прекратить индексацию ежемесячных выплат труженикам тыла, ветеранам труда и репрессированным.

В Тверской области на выплаты рекрутерам ушло 352 млн рублей: это и выплаты сотрудникам госорганов, и обычным гражданам. В сопоставимую сумму в 2025 году бюджету региона обошлись ремонт и строительство водопроводов и канализации.

В Ивановской области на привлечение новых контрактников потратили 330 млн рублей. Сопоставимую сумму регион потратил на приобретение медицинского оборудования для областных больниц.

В Смоленской области, где и обычным гражданам, и сотрудникам госорганов выплачивают до 115 тыс. рублей за одного привлеченного на контракт человека, траты регионального бюджета составили 163 млн рублей. Сопоставимые деньги область направила на социальные выплаты всем безработным области.

Затраты на бонусы вербовщикам в Пермском крае – 146 млн рублей – сравнимы с расходами региона на работу всех учреждений скорой помощи или субсидии на развитие транспорта в крае. В Рязанской области (132 млн рублей) – с выплатами всем многодетным семьям региона или расходами на модернизацию школьной инфраструктуры. А в Орловской области (78 млн рублей) – с расходами на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и и людьми с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA, промышленность страны-террористки России демонстрирует системное снижение производства товаров гражданского назначения, причем доля товаров в минусе достигла 73%. Прогнозируется дальнейшее углубление спада в третьем квартале 2025 года.

