Построили ещё в 1938 году: в ГУР рассказали о секретной биолаборатории РФ
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Секретный биологический комплекс РФ на острове Лысый в Тверской области официально позиционируется как "Центр экспериментальной физиологии", однако он работает в интересах российского Минобороны. Украинская разведка также обратила внимание на поиск лаборанта для этого объекта.
В обязанности которого входит работа с патогенными биологическими агентами всех четырёх групп. Об этом в интервью Kyiv Post рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
ГУР установило, что комплекс на острове Лысый связан с деятельностью российского Минобороны и был масштабно реконструирован после 2022 года.
Что известно о биолаборатории РФ
Комплекс на острове Лысый был построен ещё в 1938 году. Изначально он официально использовался для исследования заболеваний животных, однако после распада СССР объект постепенно пришёл в упадок.
Ситуация изменилась в 2022 году. Россия приступила к масштабной реконструкции по приказу Владимира Путина: старые сооружения были демонтированы, а на их месте возвели новые лабораторные помещения с усиленной защитой.
"Новые здания возводились с усиленной защитой для работы с биологическими образцами и химическими веществами", — сказал представитель ГУР.
После реконструкции объект был признан важным для "обеспечения обороноспособности и безопасности России".
Почему ГУР связывает комплекс с военной деятельностью
Официально объект находится в ведении Федерального медико-биологического агентства РФ. В то же время ГУР утверждает, что фактически комплекс работает в интересах Минобороны России.
Реконструкция острова Лысый происходила примерно одновременно с модернизацией 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ под Москвой. Финансирование, по его данным, осуществлялось в рамках одной программы.
Представитель украинской разведки также обратил внимание на историю объекта. Он отметил, что ещё в 1950–1960-х годах американская разведка в своих отчётах рассматривала его как возможный центр разработки биологического оружия.
"Интересно его расположение — на отдельном острове, куда нет доступа для „ посторонних глаз"", — заявил Черняк.
Какие патогены могут исследовать
Официально лаборатория занимается заболеваниями домашних животных, в числе которых бруцеллез и туберкулез.
Однако в мае ФМБА России искало лаборанта для работы на острове. В вакансии речь шла о работе с патогенными биологическими агентами I–IV групп.
К самой опасной категории российская классификация относит возбудителей особо опасных инфекций. Черняк упомянул среди них чуму, Эболу, оспу и сибирскую язву.
"Так зачем же искать такого специалиста для лаборатории, которая якобы занимается изучением болезней животных?", — сказал представитель ГУР.
Акваторию вокруг острова закрыли
Еще одним фактором, на который обращает внимание украинская разведка, является режим секретности вокруг комплекса. По данным ГУР, с 2023 года акваторию вокруг острова Лысый закрыли.
Безопасность объекта, по словам Черняка, обеспечивают подразделения ФСБ и ФСО, военный гарнизон, а также зенитные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.
"Объект охраняется на самом высоком уровне", — заявил он.
Что говорит ГУР о возможных рисках
Черняк утверждает, что деятельность такого комплекса может создавать риски для населения Тверской области в случае аварии. В частности, попадание опасных химических веществ в воду, по его словам, может привести к масштабному загрязнению экосистемы.
Отдельно представитель ГУР упомянул вспышку ящура среди крупного рогатого скота в России весной 2026 года. Существует версия о возможной связи с деятельностью российских лабораторий, однако в приведённом интервью он не представил доказательств, подтверждающих такую связь.
"Такая версия существует", — сказал Черняк.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия создала секретный военный комплекс биолабораторий в Тверской области, где под прикрытием ветеринарных и физиологических исследований проводят эксперименты с опасными вирусами и другими патогенами в интересах вооруженных сил страны-агрессора. Объект расположен на острове Лысый (Лисий) посреди Вишневолоцкого водохранилища и находится под усиленной охраной.
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