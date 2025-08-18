Последствия санкций: Путин на Аляске платил за топливо для самолета наличными

Российская делегация, которую с собой привез кремлевский диктатор Владимир Путин на переговоры на Аляску, была вынуждена платить за дозаправку своих самолетов наличными деньгами. Другого выбора у них не было, поскольку российские банковские карты отключены от международной банковской системы.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью NBC в воскресенье, 17 августа. Он ответил на вопрос, почему президент США Дональд Трамп до сих пор не ввел дополнительные санкции против РФ.

Рубио заявил, что Россия и так находится под большими ограничениями, а введение дополнительных санкций, якобы не способствовало бы стремлению Кремля прекратить войну.

В качестве примера того, что введенные ранее санкции Соединенных Штатов против России действуют, госсекретарь привел ситуацию во время переговоров на Аляске.

Он рассказал, что когда россияне приземлились на полуострове и пытались заправить свои самолеты, они не смогли воспользоваться банковскими карточками, чтобы оплатить топливо.

Рубио подчеркнул, что "влияние всех санкций США осталось".

"Когда россияне высадились на Аляске, надо было заправиться. Им пришлось предложить заплатить наличными за заправку своих самолетов, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой. Они сталкиваются с последствиями ежедневно", – сказал государственный секретарь США.

Марко Рубио добавил, что заправка борта Путина стоила примерно 85 тысяч долларов. Очевидно, он едва сдержал смех, рассказывая эту историю.

Напомним, что Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске, в городе Анкоридж, на американской военной базе.

Встреча за закрытыми дверями в формате "три на три" длилась менее трех часов. Оба политика описали разговор как "конструктивный", хотя конкретных его результатов не назвали.

Как сообщал OBOZ.UA, на переговорах на Аляске президент США Дональд Трамп "не проиграл", но кремлевский диктатор Владимир Путин – "явно победил". Главе Белого дома фактически удалось лишь договориться о следующих встречах, отметил бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

