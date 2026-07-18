"Пора открыть огонь": Кадыров призвал начать "СВО" против стран НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российского диктатора Владимира Путина начать боевые действия против стран НАТО. Он заявил, что "ахматовцы" готовы принять в этом участие, и сдерживает их только отсутствие приказа диктатора.

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Об этом он сообщил в сообщении на Telegram-канале. Причиной таких призывов является то, что страны НАТО поставляют Украине оружие.

Что сказал Кадыров

Чеченский диктатор Кадыров выразил Путину свою готовность "отправиться в любом указанном верховным главнокомандующим направлении" в бой, а начать, по его мнению, следует со стран НАТО, поставляющих Украине оружие.

"Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и нагло предоставляют оружие, данные и другую поддержку укрофашистам. Если они сами никак не поймут, что Россия не будет терпеливо и сложа руки наблюдать за происходящим, значит, пришло время не просто рассказывать им об этом на понятном, доступном языке, а взять и вбить всё это в их мерзкие натовские глотки. Как только почувствуют запах тротила, как только услышат грохот "Калашникова" и лязг Т-90, сразу все поймут и придут к истине. Пришло время открыть огонь!" – написал Кадыров.

По его утверждению, Россия сейчас якобы воюет не в полную силу и имеет резерв, которым и могут стать "ахматовцы".

"Мы – пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном верховным главнокомандующим направлении, а отряды спецназа буквально горят желанием выполнить приказы повышенной сложности. Земля всегда пылала под ногами врагов России, она будет плавить их и дальше, Владимир Владимирович! Вы только поставьте задачу, а остальное мы сделаем", – заявил Кадыров.

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