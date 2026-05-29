Поквартирный обход не помог? В России снова зафиксировали падение рейтинга Путина

В России рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина в период 18-24 мая снизился на 1,9 процентных пункта за неделю. Доля тех россиян, кто не одобряет деятельность их президента, выросла на 1 процентный пункт и составляет 20,9%.

Об этом отметило росмедиа. Еще две недели назад в России фиксировали рост рейтинга президента, однако связано оно было не с реальными показателями, а с изменением методики опроса россиян.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, рейтинги российского президента снова падают. Так, рейтинг одобрения деятельности президента РФ с 18 по 24 мая составил 67,5% – этот показатель снизился на 1,9 процентных пункта за неделю. Уровень доверия к российскому диктатору среди россиян немного сократился.

"Уровень доверия Путину за неделю практически не изменился, снизившись на 0,1 процентных пункта до 73,7%, – говорится в сообщении.

Еще две недели назад ВЦИОМ фиксировал рост рейтинга одобрения деятельности президента. Однако он был связан с изменением методики еженедельного опроса, когда респондентам не только звонили, но и приходили к ним домой, чтобы узнать об отношении к Путину. До этого уровень одобрения деятельности Путина снижался с начала марта.

Напомним, в России изменили методику подсчета рейтинга Путина из-за его рекордного падения.

Всероссийский центр изучения общественного мнения решил изменить методику, по которой проводят еженедельные опросы для оценки рейтингов президента, после резкого падения рейтингов власти в начале 2026 года.

Если раньше опрос осуществлялся методом "телефонного интервью" по "случайной выборке мобильных номеров", то с мая 2026 года данные предоставляются по "комбинированной выборке". Эта методика заключается в том, что одну половину респондентов опрашивают по телефону, а вторую – во время поквартирного обхода.

Объясняют же изменение методики опроса "ограничениями мобильной связи, затрудняющими оперативный охват основных групп населения".

