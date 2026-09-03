"Пока продолжается СВО": Путин посоветовал россиянам готовиться к длительному дефициту бензина

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что гражданам РФ следует быть готовыми к длительному дефициту бензина, возникшему из-за украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Он признал, что власти оказались не готовы к масштабным атакам на нефтеперерабатывающие заводы, которые привели к обвальному падению производства нефтепродуктов и вызвали самый серьезный в современной истории топливный кризис.

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Об этом Путин заявил 3 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме. Его цитирует The Moscow Times.

"Мы исходили из того, что это сугубо гражданские объекты, и они не могут быть объектами каких-либо атак даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись, наш противник, к сожалению, думает иначе", – заявил он.

Когда модератор спросил Путина, стоит ли россиянам привыкать к дефициту бензина, тот ответил: "Мы должны быть готовы ко всему".

В России признают масштаб проблемы с топливом

Путин заявил, что Россия якобы "вынуждена отвечать зеркально" на украинские удары по НПЗ. По его словам, российские нефтяные компании уже занимаются защитой своих объектов и постепенно восстанавливают поврежденные предприятия.

"Думаю, оставшиеся 10% мы восстановим в ближайшее время", — заявил российский диктатор

В то же время он признал, что пока продолжается война, одной из главных задач для РФ должно быть усиление противовоздушной обороны.

"Пока идет ООТ, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны", — добавил Путин.

Дефицит бензина охватил как минимум 17 регионов

Проблемы с топливом в России обострились после систематических украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

По данным издания, с начала года украинские беспилотники не менее 70 раз наносили удары по российским НПЗ. Это привело к сокращению объемов нефтепереработки до самого низкого уровня примерно за два десятилетия.

На конец августа производство бензина в России обеспечивало лишь около 70% внутреннего потребления. Дефицит составлял ориентировочно 30 тысяч тонн топлива в сутки.

Из-за нехватки бензина как минимум в 17 российских регионах ввели ограничения на его продажу. В некоторых областях запретили заправлять автомобиль более чем на 30–40 литров, а на отдельных АЗС ввели систему "четных и нечетных" номеров автомобилей.

Россия начала импортировать бензин

Ситуация ещё больше ухудшилась в августе. Из-за атак украинских беспилотников по меньшей мере семь российских НПЗ полностью или частично останавливали производство.

2 сентября полностью прекратил переработку нефтезавод "КИНЕФ" в Ленинградской области — второе по мощности предприятие такого типа в России.

Для покрытия внутреннего дефицита российские власти впервые в истории начали завозить бензин по морю. Топливо поступает, в частности, из Индии, Марокко и Турции. Кроме того, Россия резко увеличила закупки бензина в Беларуси, доведя их до рекордного уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не способна справиться с топливным кризисом после украинских ударов. Несмотря на то, что в РФ продлили запрет на экспорт дизельного топлива и топлива для морских судов, сохраняется мораторий на продажу за пределы страны бензина и авиационного топлива, – стабилизировать ситуацию с дефицитом топлива на внутреннем российском рынке не удается. В то же время Россия не может заработать на высоких ценах на нефтепродукты в мире из-за блокирования Ираном Ормузского пролива. Ситуацию, в которой оказалась РФ, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

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