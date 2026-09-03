Поисковые запросы в Интернете выявили три вопроса, которые больше всего волнуют россиян

В последнее время запросы россиян в интернете чаще всего касались мобилизации в России, оформления загранпаспорта и выезда из страны. В конце лета количество таких запросов достигло максимума за последнее время.

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Рост поиска такой информации свидетельствует о том, какие вопросы волнуют россиян больше всего. Об этом сообщили российские СМИ.

Что чаще всего искали россияне

В последнее время россияне стали значительно чаще искать информацию, связанную с мобилизацией и переездом.

Так, проблема мобилизации волнует их в 8 раз больше, чем это было в феврале. Если в феврале это слово вводили в поисковую строку 426,5 тысяч раз, то в июле уже 3,43 млн, что на 703% больше.

"Как уехать" искали почти 200 тысяч раз. Это максимум за доступный период и на 71% больше, чем в феврале 2025 года, когда количество запросов опускалось до 110,5 тыс.

Информацию о "переезде" искали 810 тыс. раз в месяц. В январе 2026 года этот запрос вводили около 603 тыс. раз, а к июлю это число выросло на 34% – до 809,9 тыс. В августе интерес практически не снизился: 808,4 тыс. запросов.

Количество запросов "заграничный паспорт" выросло втрое. В декабре 2024 года таких запросов было около 658 тыс., в июле 2026 года – уже 2,04 млн, или на 210% больше. В августе этого года россияне искали информацию о заграничных паспортах 1,67 млн раз.

Больше всего вырос запрос "выехать без заграничного паспорта". В апреле 2025 года его вводили всего 378 раз, а в июле 2026 года – уже 1 890 раз. Рост составил 400%. В августе показатель снизился до 1 539 запросов, но остался в несколько раз выше прежнего минимума.

Последний вопрос может быть связан с возникшими трудностями: россияне сообщают об отказах и затягивании выдачи загранпаспортов. Один из москвичей рассказал, что в конце июля ему отказали в оформлении из-за статуса военнообязанного: "Меня отправили обратно. Сказали: через шесть месяцев попробуйте еще раз". По его словам, то же самое произошло с двумя знакомыми, поэтому теперь они рассматривают возможность выезда в Ереван по внутреннему паспорту.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что глава Кремля Владимир Путин в очередной раз опроверг информацию о проведении мобилизации в России. По его словам, это, якобы, "информационная атака" перед выборами в Государственную думу России.

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