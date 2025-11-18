Утром 18 ноября в Омской области РФ прогремел взрыв на газопроводе. После этого инфраструктурный объект охватило огромное пламя.

Газовая труба взорвалась и загорелась в посёлке Ростовка. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности взрыва

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в районе поселка Ростовка Омского района "в поле произошло возгорание". Чиновник утверждает, что причиной взрыва могла стать утечка газа из газопровода. Также он заявил, что на месте работают специалисты оперативных служб, а реальные причины инцидента выясняются правоохранительными органами.

Местные жители жалуются, что из-за мощного взрыва начали трястись дома. Также россияне опасаются, что останутся без тепла, ведь местная котельная работает на газе.

Спустя некоторое время опасения граждан страны-террориста России подтвердились. Жители областного центра начали жаловаться, что в городе уже отключили горячую воду и начались перебои с газоснабжением.

Момент мощного взрыва на газопроводе в пригороде Омска попал на видео. После взрыва последовало возгорание, которое переросло в огромное пламя высотой в десятки метров.

Жители посёлка Ростовка сообщили, что в воздухе чувствуется химический запах. На месте работают 18 пожарных и 4 единицы техники. Также к месту инцидента продолжают ехать машины МЧС и кареты скорой помощи.

