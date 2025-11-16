Дроны атаковали НПЗ "Лукойл" в российском Волгограде. Видео
Российский Волгоград в ночь на 16 ноября находится под атакой беспилотников. Известно о попадании в многоэтажный дом в городе, вероятно, из-за российского ПВО.
Целью указанной атаки считают местный нефтеперерабатывающий завод. Так или иначе, как сообщают местные жители, в городе на нескольких локациях продолжаются пожары.
Атака, которая началась за час до полуночи, судя по всему, продолжается и сейчас. В своих пабликах жители города пишут, что слышали не менее десяти взрывов в двух районах города.
Интересно, что воздушную тревогу в городе и области не объявляли. Только после попадания в жилой дом о "массированной атаке" написал губернатор региона Андрей Бочаров. По его данным, в результате столкновения дрона с многоэтажкой пострадали три человека.
На что направлена атака
Росавиация официально сообщила о закрытии волгоградского аэропорта из-за "введения операции "Ковер" (такие "операции" в РФ вводят именно во время воздушных атак). Также ведомство заявило о "временных ограничениях на прием и выпуск" в аэропортах Пензы и Казани.
По данным проекта Exilenova+, в Волгограде был атакован нефтеперерабатывающий завод ООО "Лукойл-Волгоград нефтепереработка". Но официальной информации по этому поводу нет.
Ранее на этом НПЗ ежегодно перерабатывали более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% всей переработки в РФ.
Что предшествовало
Указанный НПЗ "Лукойла" в Волгограде украинские дроны атакуют довольно регулярно. Так, в ночь на 6 ноября в этот город страну-террористки снова пожаловал "хлопок" – не впервые и, очевидно, не в последний раз.
Как сообщал OBOZ.UA из собственных источников, также украинские беспилотники поразили 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара оккупантов во время атаки по портовой и нефтяной инфраструктуре в Новороссийске – это произошло 14 ноября. Удачную операцию осуществила Служба безопасности Украины вместе с Силами безопасности и обороны.
