Дроны атаковали НПЗ 'Лукойл' в российском Волгограде. Видео

Российский Волгоград в ночь на 16 ноября находится под атакой беспилотников. Известно о попадании в многоэтажный дом в городе, вероятно, из-за российского ПВО.

Целью указанной атаки считают местный нефтеперерабатывающий завод. Так или иначе, как сообщают местные жители, в городе на нескольких локациях продолжаются пожары.

Атака, которая началась за час до полуночи, судя по всему, продолжается и сейчас. В своих пабликах жители города пишут, что слышали не менее десяти взрывов в двух районах города.

Интересно, что воздушную тревогу в городе и области не объявляли. Только после попадания в жилой дом о "массированной атаке" написал губернатор региона Андрей Бочаров. По его данным, в результате столкновения дрона с многоэтажкой пострадали три человека.

На что направлена атака

Росавиация официально сообщила о закрытии волгоградского аэропорта из-за "введения операции "Ковер" (такие "операции" в РФ вводят именно во время воздушных атак). Также ведомство заявило о "временных ограничениях на прием и выпуск" в аэропортах Пензы и Казани.

По данным проекта Exilenova+, в Волгограде был атакован нефтеперерабатывающий завод ООО "Лукойл-Волгоград нефтепереработка". Но официальной информации по этому поводу нет.

Ранее на этом НПЗ ежегодно перерабатывали более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% всей переработки в РФ.

Что предшествовало

Указанный НПЗ "Лукойла" в Волгограде украинские дроны атакуют довольно регулярно. Так, в ночь на 6 ноября в этот город страну-террористки снова пожаловал "хлопок" – не впервые и, очевидно, не в последний раз.

Как сообщал OBOZ.UA из собственных источников, также украинские беспилотники поразили 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара оккупантов во время атаки по портовой и нефтяной инфраструктуре в Новороссийске – это произошло 14 ноября. Удачную операцию осуществила Служба безопасности Украины вместе с Силами безопасности и обороны.

