Под Москвой недалеко от резиденции Путина горит склад резиновых изделий. Видео

Масштабный пожар, который днем 31 мая вспыхнул на заводе резиновой обуви в подмосковном Красногорске, продолжается. Огонь и столбы дыма видны даже в Москве, местные жители сообщают, что из дыма раздавались взрывы.

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Как сообщает МЧС России, это пожар на территории производственного здания завода резиновых изделий "Колесник". По последним данным, площадь пожара выросла до четырех тысяч квадратных метров.

В первом сообщении пожарные страны-агрессора рассказывали о пожаре на площади 900 квадратных метров.

Официальной информация о пострадавших нет. Сейчас пожар пытаются потушить 45 расчетов с 13 пожарными машинами. Причины возникновения пожара также пока неизвестны.

Вблизи Красногорска, примерно в 10 километрах от города, в поселении Усово расположена резиденция российского диктатора Владимира Путина "Ново-Огарево". Это место, где диктатор живет и проводит совещания Совбеза. Считается, что эта резиденция Путина является одним из самых засекреченных объектов РФ.

А в самом Красногорске, кстати, неподалеку от указанного завода, расположен "Крокус Экспо", крупнейший выставочный центр России. Это тот самый центр, в котором 22 марта 2024 года после нападения сторонников ИГИЛ погибло 145 человек.

Путин неоднократно пытался "повесить" этот теракт на Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 мая в Иркутской области России вспыхнул масштабный пожар в локомотивном депо. Инцидент произошел в городе Тайшет, там пламя охватило площадь в 2 тысячи квадратных метров.

А в российском Санкт-Петербурге в ночь на 29 мая произошел масштабный пожар на территории Центра микросистемотехники завода "Авангард", поставляющего продукцию для ВПК. Перед этим местные жители слышали взрывы.

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